"В реанимации подхватить можно всё что угодно": пациенту Odrex занесли инфекцию во время операции

Бактерии могли попасть в организм через инструменты или грязные руки персонала, считает потерпевший

В скандальной одесской клинике "Одрекс" пациента заразили опасной бактериальной инфекцией прямо во время хирургического вмешательства. После операции мужчина впал в кому. Но в медучреждении скрыли факт заражения. Об этом в документальном фильме "Осиное гнездо" рассказал пациент Владимир, едва не погибший в клинике Odrex.

"Я почувствовал себя неважно и решил обратиться в "Одрекс" для обследования. Когда приехал, меня обследовали и сказали, что надо срочно делать операцию. Я дал согласие и мне ее сделали. На второй день после операции у меня началось осложнение", – вспоминает Владимир.

После поступления в "Одрекс" у него были взяты все анализы и никаких инфекций или COVID обнаружено не было.

Его супруга Ирина рассказала, что на следующий день после операции врачи клиники сообщили ей, что легкие ее мужа за сутки оказались поражены на 85%.

"Я начала задавать вопросы: "а что же произошло?". "Мы ответить не можем, какая-то инфекция". Какая инфекция, он пришел сюда своими ногами, лег на хирургическую операцию совершенно по другому поводу? Откуда инфекция? "Вы понимаете, это реанимация, здесь можно подхватить все что угодно". Что значит "подхватить все что угодно"? Она же все-таки реанимация, а не "Новый базар"?" – вспоминает свой диалог с представителями "Одрекса" Ирина.

Жена пострадавшего пациента Ирина

Для того, чтобы Владимир смог дышать, его ввели в кому, за время пребывания в которой он потерял 15 кг веса и его мышцы атрофировались.

На третью неделю пребывания Владимира в "Одрексе" врачи наконец определили, что у него заражение бактерией Serratia Marcescens, однако Ирине отказались объяснить, что это за инфекция. Но, как выяснилось, эта бактерия не передается по воздуху, а вот инструменты или грязные руки персонала могут служить путем для ее передачи.

"В конечном итоге при выписке в анализах ее нигде нет", – рассказала Ирина.

При этом семья подозревает, что именно клиника виновата в сложившейся ситуации.

"Я подозреваю, что это все-таки вина врачей, которые делали операцию и эта бацилла во время нее появилась", – отметил Владимир.

Владимир, который подхватил инфекцию во время пребывания в "Одрексе"

В итоге вместо 250 тысяч гривен за операцию семье пришлось заплатить "Одрексу" 1,3 млн грн. Ирина отмечает, что в клинике делают все, чтобы пациенты заплатили им как можно больше.