"У реанімації підхопити можна все, що завгодно": пацієнту Odrex занесли інфекцію під час операції

Бактерії могли потрапити до організму через інструменти або брудні руки персоналу, вважає потерпілий

У скандальній одеській клініці "Одрекс" пацієнта заразили небезпечною бактеріальною інфекцією під час хірургічного втручання. Після операції чоловік впав у кому. Але в медустанові приховали факт зараження. Про це у документальному фільмі "Осине гніздо" розповів пацієнт Володимир, який ледь не загинув у клініці Odrex.

"Я почував себе недобре і вирішив звернутися до "Одрексу" для обстеження. Коли приїхав, мене обстежили і сказали, що треба терміново робити операцію. Я дав згоду і мені її зробили. На другий день після операції у мене почалося ускладнення", – згадує Володимир.

Після запису в "Одрекс" у нього були взяті всі аналізи і жодних інфекцій або COVID не було виявлено.

Його дружина Ірина розповіла, що наступного дня після операції лікарі клініки повідомили, що легені її чоловіка за добу виявилися враженими на 85%.

"Я почала ставити питання: "а що ж сталося?". "Ми відповісти не можемо, якась інфекція". Яка інфекція, він прийшов сюди своїми ногами, ліг на хірургічну операцію зовсім з іншого приводу? Звідки інфекція? "Ви розумієте, це реанімація, тут можна підхопити все що завгодно". Що означає "підхопити все, що завгодно"? Вона ж таки реанімація, а не "Новий базар"?" – згадує свій діалог із представниками "Одрексу" Ірина.

Дружина постраждалого пацієнта Ірина

Для того, щоб Володимир зміг дихати, його ввели в кому, за час перебування в якому він втратив 15 кг ваги та його м’язи атрофувалися.

На третій тиждень перебування Володимира в "Одрексі" лікарі нарешті визначили, що він має зараження бактерією Serratia Marcescens, проте Ірині відмовилися пояснити, що це за інфекція. Але, як з’ясувалося, ця бактерія не передається повітрям, а ось інструменти або брудні руки персоналу можуть служити шляхом для її передачі.

"Зрештою під час виписки в аналізах її ніде немає", — розповіла Ірина.

При цьому сім’я підозрює, що саме клініка винна в ситуації, що склалася.

"Я підозрюю, що це все-таки вина лікарів, які робили операцію, і ця бацила під час неї з’явилася", – зазначив Володимир.

Володимир, який підхопив інфекцію під час перебування в "Одрексі"

У результаті замість 250 тисяч гривень за операцію сім’ї довелося заплатити "Одрексу" 1,3 млн. грн. Ірина зазначає, що у клініці роблять все, щоб пацієнти заплатили їм якнайбільше.