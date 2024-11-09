Президент Київської школи економіки – про вимоги "президента" Володимира Путіна до Дональда Трампа

Путін сьогодні на Валдаї привітав Трампа та виклав умови для переговорів про мир (саме переговори, не угоду!): 20 років нейтралітету України, визнання анексії територій, фактична капітуляція України. Ось що він сказав і мій переклад:

Путін: "Ми завжди визнавали кордони України як частину наших домовленостей [про нейтралітет] після розпаду СРСР."

Переклад: Не буде нейтралітету, тоді не буде ніяких міжнародних кордонів. Але: це відмовка, адже Крим був анексований, коли Україна була нейтральною.

Путін: "Український уряд вніс зміни до основного закону про намір приєднатися до НАТО — але ми з цим не погоджувалися. Ми ніколи і ніде не підтримуємо державні перевороти."

Переклад: Ми контролюємо зовнішню політику України та обираємо, кого українці можуть вибирати.

Путін: "Донбас і Новоросія мали право визначитися щодо своєї суверенності від України. Ми надали їм допомогу."

Переклад: Ми вторглися в Україну у 2014 році та сфабрикували нелегітимні референдуми.

Путін: "Ми не розпочинали жодної інтервенції чи агресії, ми намагаємось її зупинити."

Переклад: Війна — це мир.

Путін: "Якщо немає нейтралітету, то важко уявити будь-які добросусідські відносини між Росією та Україною."

Переклад: Війна триватиме, поки ви не роззброїтесь, щоб ми не потребували застосовувати військову силу для підкорення вас.

Путін: "Ми прагнемо створити умови для довготривалого врегулювання. І щоб Україна нарешті стала незалежною суверенною державою, а не інструментом в руках третіх країн."

Переклад: Ми будемо керувати Україною, а не США.

Путін: "Ми готові до мирних переговорів, але на основі реалій, що складаються, та на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі."

Переклад: Ми утримаємо окуповані території та вимагатимемо права вето на будь-яку підтримку вам від Заходу.

Путін: "Але це не має бути просто перемир’я, а створення сприятливих умов для відновлення відносин і співпраці у майбутньому."

Переклад: Спочатку ми вас ґвалтуємо, потім одружуємося.

Путін: "Де ми порушили міжнародне право та Статут ООН?"

Переклад: Нам байдуже до Статуту ООН.

Все це звучить дуже погано, але не нове. Путін намагається апелювати до ідей сфер впливу в які можливо вірить Трамп. Що нам робити? Своє. Доросле. І чекати поки Трамп і Путін посваряться.

Джерело: допис Тимофія Милованова у Facebook