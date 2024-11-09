Президент Киевской школы экономики – о требованиях "президента" Владимира Путина к Дональду Трампу

Путин сегодня на Валдае поздравил Трампа и изложил условия для переговоров о мире (именно переговоры, не соглашение!): 20 лет нейтралитета Украины, признание аннексии территорий, фактическая капитуляция Украины. Вот что он сказал и мой перевод:

Путин: "Мы всегда признавали границы Украины как часть наших договоренностей [о нейтралитете] после распада СССР."

Не будет нейтралитета, тогда не будет никаких международных границ. Но это отговорка, ведь Крым был аннексирован, когда Украина была нейтральной.

Путин: "Украинское правительство внесло изменения в основной закон о намерении присоединиться к НАТО — но мы с этим не соглашались. Мы никогда и нигде не поддерживаем государственные перевороты".

Мы контролируем внешнюю политику Украины и выбираем, кого украинцы могут выбирать.

Путин: "Донбасс и Новороссия имели право определиться по поводу своей суверенности от Украины. Мы оказали им помощь."

Мы вторглись в Украину в 2014 году и сфабриковали нелегитимные референдумы.

Путин: "Мы не начинали ни одной интервенции или агрессии, мы пытаемся ее остановить."

Перевод: Война – это мир.

Путин: "Если нет нейтралитета, то трудно представить какие-либо добрососедские отношения между Россией и Украиной."

Перевод: Война будет продолжаться, пока вы не разоружитесь, чтобы мы не нуждались в применении военной силы для покорения вас.

Путин: "Мы стремимся создать условия для длительного урегулирования. И чтобы Украина наконец-то стала независимым суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран."

Мы будем руководить Украиной, а не США.

Путин: "Мы готовы к мирным переговорам, но на основе складывающихся реалий и на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле."

Мы удержим оккупированные территории и будем требовать права вето на любую поддержку вам от Запада.

Путин: "Но это не должно быть просто перемирие, а создание благоприятных условий для восстановления отношений и сотрудничества в будущем."

Сначала мы вас насилуем, потом женимся.

Путин: "Где мы нарушили международное право и Устав ООН?"

Перевод: Нам безразличен Устав ООН.

Всё это звучит очень плохо, но не ново. Путин пытается апеллировать к идеям сфер влияния, в которые возможно верит Трамп. Что нам делать? Свое. Взрослое. И ждать пока Трамп и Путин поссорятся.

Источник: пост Тимофея Милованова в Facebook