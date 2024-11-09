Путин озвучил свои условия мира. И вот как их следует понимать - Тимофей Милованов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Президент Киевской школы экономики – о требованиях "президента" Владимира Путина к Дональду Трампу
Путин сегодня на Валдае поздравил Трампа и изложил условия для переговоров о мире (именно переговоры, не соглашение!): 20 лет нейтралитета Украины, признание аннексии территорий, фактическая капитуляция Украины. Вот что он сказал и мой перевод:
Путин: "Мы всегда признавали границы Украины как часть наших договоренностей [о нейтралитете] после распада СССР."
Не будет нейтралитета, тогда не будет никаких международных границ. Но это отговорка, ведь Крым был аннексирован, когда Украина была нейтральной.
Путин: "Украинское правительство внесло изменения в основной закон о намерении присоединиться к НАТО — но мы с этим не соглашались. Мы никогда и нигде не поддерживаем государственные перевороты".
Мы контролируем внешнюю политику Украины и выбираем, кого украинцы могут выбирать.
Путин: "Донбасс и Новороссия имели право определиться по поводу своей суверенности от Украины. Мы оказали им помощь."
Мы вторглись в Украину в 2014 году и сфабриковали нелегитимные референдумы.
Путин: "Мы не начинали ни одной интервенции или агрессии, мы пытаемся ее остановить."
Перевод: Война – это мир.
Путин: "Если нет нейтралитета, то трудно представить какие-либо добрососедские отношения между Россией и Украиной."
Перевод: Война будет продолжаться, пока вы не разоружитесь, чтобы мы не нуждались в применении военной силы для покорения вас.
Путин: "Мы стремимся создать условия для длительного урегулирования. И чтобы Украина наконец-то стала независимым суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран."
Мы будем руководить Украиной, а не США.
Путин: "Мы готовы к мирным переговорам, но на основе складывающихся реалий и на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле."
Мы удержим оккупированные территории и будем требовать права вето на любую поддержку вам от Запада.
Путин: "Но это не должно быть просто перемирие, а создание благоприятных условий для восстановления отношений и сотрудничества в будущем."
Сначала мы вас насилуем, потом женимся.
Путин: "Где мы нарушили международное право и Устав ООН?"
Перевод: Нам безразличен Устав ООН.
Всё это звучит очень плохо, но не ново. Путин пытается апеллировать к идеям сфер влияния, в которые возможно верит Трамп. Что нам делать? Свое. Взрослое. И ждать пока Трамп и Путин поссорятся.
Источник: пост Тимофея Милованова в Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.