Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько впевнений, що в найближчому майбутньому буде закрито цілу низку кримінальних справ, які повністю вигадані чи спотворені

Дивовижно.

Суд закрив чергову кримінальну справу через "терміни давності".

Члени бізнес-політичної банди, яка буквально живе з того, що генерує та продає звинувачення, намагаючись монополізувати цей ринок та привласнити право ПРИЗНАЧАТИ корупціонерів, зараз бігають по мережі та переконують публіку: громадяни мають доводити свою невинуватість.

Дуже зручно. Слідству не треба напружуватися. Якісь там наміри, корисливість – це всі забобони.

І чимало людей, у тому числі – пристойних на вигляд, погоджуються…

Я вам гарантую, в найближчому майбутньому через "строки давності" буде закрито ще цілу низку кримінальних справ. З очевидної причини – ці справи свідомо ведуть в глухий кут. Вони або повністю вигадані, або дуже спотворені і свідомо спрямовані на негодний об'єкт.

Технологія проста як двері.

Нагнітання. Підозра. Слідство виробляє вагони шлаку, які перетворюються на десятки-сотні томів "матеріалів справи". У "матеріали" для масштабу рандомно включають Книгу про смачну та здорову їжу, підшивку газети "Іскра" за 1903 рік та колекцію сірникових коробок. Спробуйте цьому опонувати.

Коли шлак починає розсипатись вже на початковій стадії – вручаються нові підозри. У чаклунстві, шпигунстві та порушенні правил дорожнього руху в суспільно небезпечний спосіб. Тому що в іншому разі треба припинити фарс і вибачитися. Але як можна!

Тому все закриється в силу природних причин. Ми старалися – але час невблаганний! І суду не потрібно займати позицію. Тотальний профіт. Майже.

Наслідки?

1.Багато сильних якісних людей на роки (частина – назавжди, тому що гори воно вогнем) виключено із суспільно корисної діяльності. У тому числі безліч тих, хто не має взагалі жодного процесуального статусу. Їм залишається лише збирати гербарій та вивчати мертві мови.

2.Це ідеальне середовище, щоб реальні лиходії уникали покарання. Вовтузитися з ними — клопіт, та й навіщо?

І так триватиме, бо порушено всі баланси.

Нуль відповідальності за наклеп. Ви можете звинуватити людину в людожерстві, а потім сказати, що це ваше оцінне судження. Бо ви бачили схожого у мультику. Або вам підказав внутрішній голос.

Нуль реальних наслідків, навіть якщо доведено брехливість звинувачень. Саме доведення брехливості – це роки. І позитивний вердикт настає, коли поїзд незворотно пішов.

Мізер витрат у процесі. Серійних брехунів та маніпуляторів продовжують слухати, не гидують тиснути їм руки, фінансують.

Щодня мережа виносить історії, що якогось держслужбовця підвісили/вибили явно ідіотськими претензіями. І тут же стогнання, що навіть міністрів знайти неможливо, всі цураються…

Дуже вигідно інвестувати, щоб громадяни величезної країни головною проблемою на 12-му році війни вважали "корупцію". Клондайк.

Реальна корупція та інші способи неправомірної наживи часто симптом. Одна з причин – нуль мотивів стояти за державний/суспільний інтерес. Тому навіть елементарні фільтри захисту від дурнів не працюють.

Поки боротися із симптомами буде вигідніше, ніж із причинами, – ця пістня буде вічною.

Джерело: допис Олексія Копитька у Facebook