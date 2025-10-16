Последствия закрытия уголовных дел из-за сроков давности - Алексей Копытько
Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько уверен, что в обозримом будущем закроют целый ряд уголовных дел, которые полностью выдуманы либо искажены
Это поразительно.
Суд закрыл очередное уголовное дело из-за "сроков давности".
Члены бизнес-политической банды, которая буквально живёт с того, что генерирует и продаёт обвинения, пытаясь монополизировать этот рынок и присвоить право НАЗНАЧАТЬ коррупционеров, сейчас бегают по сети и убеждают публику: граждане должны доказывать свою невиновность.
Очень удобно. Следствию не нужно напрягаться. Какие-то там умыслы, корысть – это всё предрассудки.
И немало людей, в том числе – приличных с виду, соглашается…
Я вам гарантирую, в обозримом будущем из-за "сроков давности" будет закрыт ещё целый ряд уголовных дел. По тривиальной причине – эти дела заведомо тупиковые. Они либо полностью выдуманы, либо донельзя искажены и сознательно направлены на негодный объект.
Технология проста как двери.
Нагнетание. Подозрение. Следствие производит вагоны шлака, которые превращаются в десятки-сотни томов "материалов дела". В "материалы" для масштаба рандомно включают Книгу о вкусной и здоровой пище, подшивку газеты "Искра" за 1903 год и коллекцию спичечных коробков. Попробуйте этому оппонировать.
Когда шлак начинает рассыпаться уже на начальной стадии – вручаются новые подозрения. В колдовстве, шпионаже и нарушении ПДД общественно опасным способом. Потому что в противном случае надо прекратить фарс и принести извинения. Но как можно!
Поэтому всё закроется в силу естественных причин. Мы старались – но время неумолимо! И суду не нужно занимать позицию. Тотальный профит. Почти.
Последствия?
1.Много сильных качественных людей на годы (часть – навсегда, потому что гори оно огнём) исключены и общественно полезной деятельности. В том числе масса тех, кто не имеет вообще никакого процессуального статуса. Им остаётся только собирать гербарий и учить мёртвые языки.
2.Это идеальная среда, чтобы реальные злодеи уходили от наказания. Возиться с ними хлопотно, да и зачем?
И так будет продолжаться, потому что нарушены все балансы.
Ноль ответственности за клевету. Вы можете обвинить человека в людоедстве, а потом сказать, что это ваше оценочное суждение. Ибо вы видели похожего в мультике. Или вам подсказал внутренний голос.
Ноль реальных последствий, даже если доказана лживость обвинений. Само доказывание лживости – это годы. И позитивный вердикт наступает, когда поезд необратимо ушёл.
Мизер издержек в процессе. Серийных лжецов и манипуляторов продолжают слушать, не брезгуют пожимать им руки, финансируют.
Каждый день сеть выносит истории, что какого-то госслужащего подвесили/выбили явно идиотскими претензиями. И тут же стенания, что даже министров найти невозможно, все шарахаются…
Очень выгодно инвестировать в то, чтобы граждане огромной страны главной проблемой на 12-м году войны считали "коррупцию". Клондайк.
Реальная коррупция и другие способы неправомерной наживы – часто симптом. Одна из причин — ноль мотивов стоять за государственный/общественный интерес. Поэтому даже элементарные фильтры защиты от дураков не работают.
Пока бороться с симптомами будет выгоднее, чем с причинами – эта пестня будет вечной.
Источник: пост Алексея Копытько в Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.