Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько уверен, что в обозримом будущем закроют целый ряд уголовных дел, которые полностью выдуманы либо искажены

Это поразительно.

Суд закрыл очередное уголовное дело из-за "сроков давности".

Члены бизнес-политической банды, которая буквально живёт с того, что генерирует и продаёт обвинения, пытаясь монополизировать этот рынок и присвоить право НАЗНАЧАТЬ коррупционеров, сейчас бегают по сети и убеждают публику: граждане должны доказывать свою невиновность.

Очень удобно. Следствию не нужно напрягаться. Какие-то там умыслы, корысть – это всё предрассудки.

И немало людей, в том числе – приличных с виду, соглашается…

Я вам гарантирую, в обозримом будущем из-за "сроков давности" будет закрыт ещё целый ряд уголовных дел. По тривиальной причине – эти дела заведомо тупиковые. Они либо полностью выдуманы, либо донельзя искажены и сознательно направлены на негодный объект.

Технология проста как двери.

Нагнетание. Подозрение. Следствие производит вагоны шлака, которые превращаются в десятки-сотни томов "материалов дела". В "материалы" для масштаба рандомно включают Книгу о вкусной и здоровой пище, подшивку газеты "Искра" за 1903 год и коллекцию спичечных коробков. Попробуйте этому оппонировать.

Когда шлак начинает рассыпаться уже на начальной стадии – вручаются новые подозрения. В колдовстве, шпионаже и нарушении ПДД общественно опасным способом. Потому что в противном случае надо прекратить фарс и принести извинения. Но как можно!

Поэтому всё закроется в силу естественных причин. Мы старались – но время неумолимо! И суду не нужно занимать позицию. Тотальный профит. Почти.

Последствия?

1.Много сильных качественных людей на годы (часть – навсегда, потому что гори оно огнём) исключены и общественно полезной деятельности. В том числе масса тех, кто не имеет вообще никакого процессуального статуса. Им остаётся только собирать гербарий и учить мёртвые языки.

2.Это идеальная среда, чтобы реальные злодеи уходили от наказания. Возиться с ними хлопотно, да и зачем?

И так будет продолжаться, потому что нарушены все балансы.

Ноль ответственности за клевету. Вы можете обвинить человека в людоедстве, а потом сказать, что это ваше оценочное суждение. Ибо вы видели похожего в мультике. Или вам подсказал внутренний голос.

Ноль реальных последствий, даже если доказана лживость обвинений. Само доказывание лживости – это годы. И позитивный вердикт наступает, когда поезд необратимо ушёл.

Мизер издержек в процессе. Серийных лжецов и манипуляторов продолжают слушать, не брезгуют пожимать им руки, финансируют.

Каждый день сеть выносит истории, что какого-то госслужащего подвесили/выбили явно идиотскими претензиями. И тут же стенания, что даже министров найти невозможно, все шарахаются…

Очень выгодно инвестировать в то, чтобы граждане огромной страны главной проблемой на 12-м году войны считали "коррупцию". Клондайк.

Реальная коррупция и другие способы неправомерной наживы – часто симптом. Одна из причин — ноль мотивов стоять за государственный/общественный интерес. Поэтому даже элементарные фильтры защиты от дураков не работают.

Пока бороться с симптомами будет выгоднее, чем с причинами – эта пестня будет вечной.

Источник: пост Алексея Копытько в Facebook