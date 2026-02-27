Все залежить від температури: коли починати обрізку фруктових дерев

Садівникам варто знати важливу умову весняної обрізки

Весняна обрізка дерев – дуже важлива процедура в саду, яку потрібно виконувати щороку. Якщо осіннє обрізування гілок вважається більш "санітарним/гігієнічним", то навесні воно задає програму життя дерева на весь майбутній сезон.

"Телеграф" розповідає, за якої погоди можна розпочинати весняне обрізання фруктових дерев і чому не потрібно нічим обробляти місця зрізів.

Починати обрізання фруктових дерев вже можна, проте варто враховувати погодну ситуацію. Про це розповіла досвідчена городниця Олеся Василівна у своєму тік-ток відео. За її словами, обрізати гілки можна, якщо вдень плюсова температура (+1, +2, +3 градуси за Цельсієм і вище). При цьому вночі може бути незначна мінусова температура від 0 до -2, -3 градусів.

При цьому городниця застерігає, що вночі не має бути сильних заморозків. Якщо температура опускається до -5 ° C, з обрізанням дерев варто почекати.

Також Олеся Василівна відповіла на запитання, чи потрібно чимось обробляти зрізи на стовбурі дерева. За її словами, не потрібно цього робити, оскільки це розсадник для болячок та шкідників. Тому що обробка не дає дереву природно загоювати місця зрізів, там може накопичуватися конденсат, через що гілки можуть страждати і псуватися.

