Екснардеп, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ та письменник Вадим Денисенко про позицію Трампа та про інтереси України:

Ми увійшли в критичний етап війни. Як змінити парадигму переговорів

Переговорна модель, яка зводилася до "території плюс зняття санкцій з РФ в обмін на мирний договір зайшла в глухий кут, який, в цілому поки влаштовує Вашингтон і Москву. Але це шлях в нікуди. Якщо ми не запропонуємо зміну модальності переговорів — її запропонують замість нас.

Спроби поставити діагноз:

1. Трамп, у своїй виборчій повістці дня практично все ставить на зовнішні фактори, де за Гренландією стоїть, насправді давня ідея фікс Трампа і його близького оточення — розвал ЄС. Я вже багато років років говорю одну і ту саму річ: головна війна в світі це не Україна. Це те, хто і як буде заробляти на Європі. І це ключова логіка нинішніх подій.

2. Трамп, окрилений Венесуелою, та під загрозою програшу проміжкових виборів вирішив прискорити процеси. ЄС не має спільної позиції і поки виглядає розгубленим.

3. Трамп відкладає українське питанння. І питання, здається, не лише в Гренландії. Його влаштовує продовження війни, як фактор ослаблення російської економіки.

4. Я вже писав про логіку США (схоже, головним ідеологом тут являється міністр фінансів Бесент). І логіка ця полягає в протистоянні з шантажем КНР щодо рідкоземів). На противагу рідкоземам, США прагне отримати контроль над ціноутворенням над світовою нафтою, максимізувати розрахунки в доларах і отримати контроль над головними логістичними точками світу. Плюс, розкол ЄС та максимізація впливів США на цьому ринку.

5. Поки ми маємо дві невідомі вводні: реакція ЄС (перший лакмусовий папірець проявиться в Давосі і він буде зводитися до того, чи вдасться виробити хоч видимість спільної позиції по Гренландії ). Друга невідома — реакція Китаю, який поки мовчить. Хоча, не виключено, Китай просто чекає, як Трамп сяде в калюжу. Адже він одночасно пробує вести кілька воєн без жодної бюрократичної підтримки.

Наша війна

На жаль, сподівання на бліц-криг вивітрилися. Ми входимо, як мінімум, в кілька місяців без реальних переговорів. Із позитивів: гроші від ЄС на найближчі місяці 100% гарантовані, як би не розвивалися події в ЄС. І США будуть продавати зброю.

Ми можемо допустити, що росіяни змогли вдруге продати Трампу ідею швидкого воєнного закінчення війни. Рік тому вони продали літній наступ, який мав кардинально змінити все. Зараз вони продали зиму (одне з базових завдань зараз — зробити все можливе, щоб Путін не зумів продати чергове літо).

Ми знаходимося в певній пастці: Вашингтон хоче продовження війни, щоб ослабити Росію, одночасно Вашингтон хотів би отримати доступ до ресурсів російської Арктики і також не допустити входження в ці проекти Китаю. Росія ж поки просто хоче потягнути війну не надаючи США доступу ні до чого. Нас в цій схемі просто нема.

Можливі рекомендації (крім воєнних)

1. Наша головна задача придумати і донести американцям концепцію "Чому продовження війни їм не вигідне". Досі наша концепція зводилася до територій, росіяни говорили про території та повернення в світовий порядок денний. А Вашингтон шукав вигоди. Ця модель зайшла в глухий кут, який поки влаштовує і Кремль і Білий дім. Без зміни цієї парадигми ми не зможемо знайти своєї гри.

Поки, наскільки я розумію, ми ніколи навіть не пробували ставити так питання. Але саме від створення такої концепції залежить те, коли ми підійдемо до реальних переговорів.

2. Ми, на жаль, не зможемо "відповзти" від США, як зараз багато хто говорить. Ми залежні від їхнього постачання ПВО з однієї сторони і в нас немає сильного партнера, який міг би стати посередником в переговорах з РФ. Китай ми свідомо відкинули і відкидаємо, хоч це і є стратегічною дурницею.

3. Наш єдиний козир зараз — громадська думка в США і ставлення політикуму до війни в Україні. У нас немає іншого виходу ніж працювати на те, щоб за кілька місяців цей фактор став визначальним для Трампа (один раз нам повезло — після Анкориджа Трамп був змушений розвернутися на 180 градусів. Тепер треба це "чудо" створювати. Але тут має бути створений окремий штаб з окремим керівником, який це робитиме. В ідеалі, це мало б взяти на себе МЗС. Правда, є великі сумніви в тому, що їм це хтось доручить).

4. Як би не закінчилася історія з Гренландією у нас є головний козир — ЗСУ. Європейська гра полягала досі полягає в тому, що на найближчі роки єдиною армією, яка може захистити Європу є українські збройні сили. Навіть якщо завтра США захопить Гренландію, в питанні Росії нічого не змінюється. Тому тут, наша переговорна позиція з ЄС навряд чи може кардинально змінюватися.

5. Всередині країни має кардинально змінитися комунікація, адже зараз ми маємо ознаки паніки та глибокої депресії великої частини суспільства.

Джерело: Facebook Вадима Денисенка