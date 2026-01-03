Нічні удари в Каракасі: над містом помітили американські гелікоптери (відео)
Офіційних коментарів від США та Венесуели наразі немає, повідомляється про вторинні вибухи
Вночі 3 грудня в Каракасі, Венесуела, пролунали кілька сильних вибухів. За місцевим часом була 2 ночі (за Києвом — близько 8 ранку). Міжнародні оглядачі припускають, що це частина дій США. Над містом помітили американські військово-транспортні вертольоти Chinook.
Що потрібно знати:
- Очевидці повідомляють про щонайменше сім сильних вибухів
- Повідомляють про вибухи поблизу великої військової бази та порту Каракаса
- Південна частина міста залишилась без електропостачання.
- Міжнародні оглядачі припускають, що події можуть бути пов’язані з діями США проти Венесуели
Міжнародні інформагенції повідомляють, що південна частина міста, біля великої військової бази Форт-Тіуна, наразі без електропостачання. Повідомляється також, що удари чули біля порту Каракаса. Після одного з ударів — вторинні вибухи. В місті також чутно стрілянину, повідомляється, що венесуельці намагаються збити гелікоптери.
Авіабаза Генералісімуса Франсіско де Міранда, широко відома як Ла Карлота, є ключовим військовим об'єктом, розташованим на сході Каракаса також піддалась повітряному удару.
Загалом чули щонайменше сім вибухів, гул літаків та гелікоптерів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який розгорнув військово-морську оперативну групу в Карибському басейні, нещодавно припустив можливість наземних ударів по Венесуелі. Трамп хоче посилити присутність США в регіоні, і вже завдав десятки ударів по судах, які нібито причетні до торгівлі наркотиками, які потрапляють в США. Напередодні Венесуела заявила про готовність до переговорів щодо угоди з США про боротьбу з обігом наркотиків.
На думку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, США намагаються домогтись змін в уряді Венесуели та отримати доступ до запасів нафти. В понеділок 29 грудня Трамп заявив, що США "вивели з ладу" об'єкт пов'язаний з Венесуелою. Зокрема, йдеться про ймовірний удар по порту, який приписують ЦРУ. Ситуація між двома країнами почалась розпочалася з масованого американського військового розгортання в Карибському морі в серпні.
Наразі офіційних коментарів США та Венесуели немає.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Венесуела просила допомоги в Росії, Китаю та Ірану, тих, кого вважає союзниками. Зазначимо, що інтерес до Венесуели в Трампа помітили давно, навіть висувались припущення, що він хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, щоб зайнятись питанням Венесуели.