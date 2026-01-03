Рус

Нічні удари в Каракасі: над містом помітили американські гелікоптери (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дим від вибухів над Каракасом Новина оновлена 03 січня 2026, 09:09
Дим від вибухів над Каракасом. Фото ClashReport

Офіційних коментарів від США та Венесуели наразі немає, повідомляється про вторинні вибухи

Вночі 3 грудня в Каракасі, Венесуела, пролунали кілька сильних вибухів. За місцевим часом була 2 ночі (за Києвом — близько 8 ранку). Міжнародні оглядачі припускають, що це частина дій США. Над містом помітили американські військово-транспортні вертольоти Chinook.

Що потрібно знати:

  • Очевидці повідомляють про щонайменше сім сильних вибухів
  • Повідомляють про вибухи поблизу великої військової бази та порту Каракаса
  • Південна частина міста залишилась без електропостачання.
  • Міжнародні оглядачі припускають, що події можуть бути пов’язані з діями США проти Венесуели

Міжнародні інформагенції повідомляють, що південна частина міста, біля великої військової бази Форт-Тіуна, наразі без електропостачання. Повідомляється також, що удари чули біля порту Каракаса. Після одного з ударів — вторинні вибухи. В місті також чутно стрілянину, повідомляється, що венесуельці намагаються збити гелікоптери.

Авіабаза Генералісімуса Франсіско де Міранда, широко відома як Ла Карлота, є ключовим військовим об'єктом, розташованим на сході Каракаса також піддалась повітряному удару.

Загалом чули щонайменше сім вибухів, гул літаків та гелікоптерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який розгорнув військово-морську оперативну групу в Карибському басейні, нещодавно припустив можливість наземних ударів по Венесуелі. Трамп хоче посилити присутність США в регіоні, і вже завдав десятки ударів по судах, які нібито причетні до торгівлі наркотиками, які потрапляють в США. Напередодні Венесуела заявила про готовність до переговорів щодо угоди з США про боротьбу з обігом наркотиків.

На думку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, США намагаються домогтись змін в уряді Венесуели та отримати доступ до запасів нафти. В понеділок 29 грудня Трамп заявив, що США "вивели з ладу" об'єкт пов'язаний з Венесуелою. Зокрема, йдеться про ймовірний удар по порту, який приписують ЦРУ. Ситуація між двома країнами почалась розпочалася з масованого американського військового розгортання в Карибському морі в серпні.

Наразі офіційних коментарів США та Венесуели немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Венесуела просила допомоги в Росії, Китаю та Ірану, тих, кого вважає союзниками. Зазначимо, що інтерес до Венесуели в Трампа помітили давно, навіть висувались припущення, що він хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, щоб зайнятись питанням Венесуели.

Теги:
#США #Венесуела