Нічні удари в Каракасі: над містом помітили американські гелікоптери (відео)

Офіційних коментарів від США та Венесуели наразі немає, повідомляється про вторинні вибухи

Вночі 3 грудня в Каракасі, Венесуела, пролунали кілька сильних вибухів. За місцевим часом була 2 ночі (за Києвом — близько 8 ранку). Міжнародні оглядачі припускають, що це частина дій США. Над містом помітили американські військово-транспортні вертольоти Chinook.

Що потрібно знати:

Очевидці повідомляють про щонайменше сім сильних вибухів

Повідомляють про вибухи поблизу великої військової бази та порту Каракаса

Південна частина міста залишилась без електропостачання.

Міжнародні оглядачі припускають, що події можуть бути пов’язані з діями США проти Венесуели

Міжнародні інформагенції повідомляють, що південна частина міста, біля великої військової бази Форт-Тіуна, наразі без електропостачання. Повідомляється також, що удари чули біля порту Каракаса. Після одного з ударів — вторинні вибухи. В місті також чутно стрілянину, повідомляється, що венесуельці намагаються збити гелікоптери.

Авіабаза Генералісімуса Франсіско де Міранда, широко відома як Ла Карлота, є ключовим військовим об'єктом, розташованим на сході Каракаса також піддалась повітряному удару.

Загалом чули щонайменше сім вибухів, гул літаків та гелікоптерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який розгорнув військово-морську оперативну групу в Карибському басейні, нещодавно припустив можливість наземних ударів по Венесуелі. Трамп хоче посилити присутність США в регіоні, і вже завдав десятки ударів по судах, які нібито причетні до торгівлі наркотиками, які потрапляють в США. Напередодні Венесуела заявила про готовність до переговорів щодо угоди з США про боротьбу з обігом наркотиків.

На думку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, США намагаються домогтись змін в уряді Венесуели та отримати доступ до запасів нафти. В понеділок 29 грудня Трамп заявив, що США "вивели з ладу" об'єкт пов'язаний з Венесуелою. Зокрема, йдеться про ймовірний удар по порту, який приписують ЦРУ. Ситуація між двома країнами почалась розпочалася з масованого американського військового розгортання в Карибському морі в серпні.

Наразі офіційних коментарів США та Венесуели немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Венесуела просила допомоги в Росії, Китаю та Ірану, тих, кого вважає союзниками. Зазначимо, що інтерес до Венесуели в Трампа помітили давно, навіть висувались припущення, що він хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, щоб зайнятись питанням Венесуели.