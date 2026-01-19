Дизельна пастка: СТО забиті вщент, а українські водії масово "влітають" на тисячі гривень

Навіть преміальні заправки не рятують від дорогих ремонтів

Власники дизельних автомобілів по всій Україні масово втрачають великі гроші через проблеми з пальним у морози. Машини відмовляються заводитися, фільтри забиваються парафіном, а кожен виїзд на СТО обходиться мінімум у півтори тисячі гривень. У найгірших випадках ремонт може вилитися у десятки тисяч. Автосервіси не встигають обслуговувати черги з поламаних дизелів, а причина завжди одна — запарафінене пальне.

Скільки насправді коштує відігріти та полагодити дизель після морозної ночі, і що робити водіям, аби не потрапити у цю пастку, з'ясовував "Телеграф".

Черги у СТО та тисячі гривень за одну ніч: які масшаби проблеми

Автомеханік Євген Матвійчук каже, що проблема з парафіном у дизельному паливі зараз надзвичайно поширена. Це не залежить від того, на якій заправці ви заправляєтеся — навіть так звані преміальні мережі не гарантують захисту. Різні машини просто не витримують морозів: дизельне пальне парафінитться, густішає, і автівки доводиться спочатку відігрівати, а потім обов'язково міняти паливний фільтр.

"Зливаємо частину солярки, додаємо антигель, керосин, хто там хоче — бензин додається в дизель, ну це такий вандальний метод. Дозаправляється солярка, щоб вона змішалася", — розповідає механік.

Зараз усі дизельні машини стоять у черзі на СТО. Багато авто не запустилися цього тижня через холоди. Що стосується вартості робіт, то відігріти машину потребує часу. Зазвичай автівку залишають на ніч у теплому боксі, що коштує близько 500 гривень. Заміна паливного фільтра обходиться мінімум у 1500 гривень. І це тільки якщо двигун запуститься без додаткових проблем.

А якщо потрібен ще й ремонт форсунок, паливного насоса високого тиску чи інших агрегатів паливної системи, то це може вилитися у десятки тисяч гривень ремонту.

Втрачає тягу і не тільки: як зрозуміти, що ваш дизель замерзає просто зараз

Євген Матвійчук пояснює: якщо дизельний двигун не набирає нормально оберти, пропала тяга і машина ледь працює на холостих, це швидше за все означає, що підмерзла паливна система. Запарафінився фільтр, підсмоктує повітря, десь магістраль замерзла.

У такому випадку треба одразу шукати тепле місце, додавати антигель і не глушити машину по можливості — краще залишати на холостому ходу. "Тому що у зворотному напрямку, від паливного насоса високого тиску, пальне якщо йде, то воно вже тепле. І трошки розігріває паливо в баку", — каже фахівець.

Якщо таке сталося, потрібно одразу шукати або сервіс, або теплий бокс, міняти паливний фільтр і додавати присадку перед заправкою.

Літня солярка посеред зими? Несподівана причина масових поломок

Паливний експерт Леонід Косянчук

Паливний експерт Леонід Косянчук підтверджує: проблема дійсно існує, і вона масштабна. Зимовий дизель є, він трішки дорожчий, і нормальні компанії додають антигелеві присадки, щоб він не замерзав. Але, ймовірно, літній дизель досі залишається у торговій мережі.

"Він якраз призначений для температур до мінус 10, мінус 15 градусів. Нормальні компанії витрачають гроші, додають дороговартісну антигелеву присадку, і вона тримається. А якщо машина стоїть на вулиці, дійсно, можуть бути проблеми", — пояснює Косянчук.

Експерт каже, що мережі АЗС не повинні заправляти літнім дизелем зараз, але такі явища є, на жаль. Проблема у тому, що ніхто не проводить інспекції: у кого насправді зимовий дизель, а в кого тільки написано, що зимовий, — це сказати неможливо.

Як розшаровується пальне - фото FixAuto

Що дійсно може врятувати ваш гаманець

Леонід Косянчук радить водіям купувати антигелеву присадку і заливати її самостійно у період, коли заправляєтеся. Іншого способу уникнути проблем він не бачить. Проте як бути, коли ти не знаш, чи у пальному, яке залив у бак, є вже присадки, чи немає? Чи не може бути їх забагато?

"Не може бути шкідливо для авто, якщо ти заправився дійсно справжнім зимовим дизелем з присадками, і ще долив додатково. Фактично передозування там не вийде", — каже експерт.

Що стосується температурних показників, то у паспорті зимового дизелю зазвичай пишуть мінус 22 градуси. В Україні ж було і більше морозу — доходило і до -25. Ще існує так звана арктична солярка, яка витримує до мінус 35 градусів, але Косянчук сумнівається, що якась з мереж АЗС в Україні сьогодні має таке пальне.

Тож проблема реальна і масштабна. Водіям дизельних авто потрібно або регулярно додавати присадки самостійно, або готувати гаманець до чергових витрат на СТО щоразу, коли температура опускається нижче нуля.

