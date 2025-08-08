Зупинка підприємств та масові звільнення: ФРУ закликала Міненерго та Мінекономіки не допустити підвищення тарифів на електрику

Наслідком запланованого на 1 вересня 2025 року підвищення тарифів на розподіл електричної енергії стане зупинка промислових підприємств, скорочення працівників, а також зниження податкових надходжень в умовах дефіцитного бюджету. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Міністерства енергетики України та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

"У разі пропонованого зростання тарифів витрати українських підприємств зростуть більш ніж на 15 млрд грн. Такий додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни може призвести до негативних наслідків для національної економіки", — говориться в документі.

Як стверджують у ФРУ, через російську агресію нищиться інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. В таких складних умовах стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала держава.

"На тлі війни та зростання вартості електричної енергії подальше зростання тарифів на розподіл електричної енергії матиме негативний вплив на відновлення та розвиток української економіки", — йдеться у зверненні.

ФРУ відзначає, що наразі вартість електроенергії в Україні є однією з найвищих в Європі. Також Федерація роботодавців звертає увагу на відсутність детальних розрахунків та обґрунтувань від ОСР та відсутність відкритих обговорень/публічних консультацій питань щодо необхідності встановлення тарифів. Це значно ускладнює аналіз структури витрат на розподіл електроенергії та оцінку потенційних наслідків для промислових споживачів.

Зважаючи на ці аргументи, Федерація роботодавців України просить зберегти рівень тарифів на послуги з розподілу електроенергії чинному рівні.

28 липня 2025 року на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, тобто тарифи обленерго. Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56 – 24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19 – 47,01% — для другого класу напруги.

25 липня 2025 року НКРЕКП підвищила в 1,6 раза граничні ціни на РДН та ВДР з 17:00 до 23:00.