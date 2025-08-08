Остановка предприятий и массовые увольнения: ФРУ призвала Минэнерго и Минэкономики не допустить повышения тарифов на электричество

Следствием запланированного на 1 сентября 2025 года повышения тарифов на распределение электрической энергии станет остановка промышленных предприятий, сокращение работников, а также снижение налоговых поступлений в условиях дефицитного бюджета. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей Украины к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерству энергетики Украины и Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"В случае предлагаемого роста тарифов расходы украинских предприятий возрастут более чем на 15 млрд грн. Такое дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к негативным последствиям для национальной экономики", — говорится в документе.

Как утверждают в ФРУ, из-за российской агрессии уничтожаются инфраструктура, логистические узлы, оборудование и целые производственные комплексы украинских предприятий. В таких сложных условиях стабильность работы промышленности важна в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и последующих планов по восстановлению разрушений, понесенных государством.

"На фоне войны и роста стоимости электрической энергии дальнейший рост тарифов на распределение электрической энергии повлияет на восстановление и развитие украинской экономики", — говорится в обращении.

ФРУ отмечает, что стоимость электроэнергии в Украине является одной из самых высоких в Европе. Также Федерация работодателей обращает внимание на отсутствие детальных расчетов и обоснований от ОСР и отсутствие открытых обсуждений/публичных консультаций по вопросам необходимости установления тарифов. Это значительно усложняет анализ структуры затрат на распределение электроэнергии и оценки потенциальных последствий для промышленных потребителей.

Учитывая эти аргументы, Федерация работодателей Украины просит сохранить уровень тарифов на услуги по распределению электроэнергии на действующем уровне.

28 июля 2025 года на официальном сайте НКРЭКУ были обнародованы проекты постановлений по изменению тарифов на услуги по распределению электрической энергии, то есть тарифы облэнерго. Рост тарифов запланирован в зависимости от каждого отдельного ОСР в пределах 0,56—24,88% для потребителей и операторов установок хранения энергии для первого класса напряжения и 1,19—47,01% — для второго класса напряжения.

25 июля 2025 года НКРЭКУ повысила в 1,6 раза предельные цены на РСВ и ВСР с 17:00 до 23:00.