Посівний календар на березень 2026: найсприятливіші дні для розсади

У березні є кілька несприятливих днів, коли не варто сіяти розсаду

Березень — час початку нового посівного сезону. У перший місяць весни дачники та городники активно планують посів овочів та інших культур на розсаду, в теплиці та у відкритому ґрунті. У цей період є сприятливі та невдалі дні, про які варто пам’ятати, розпочинаючи городні справи.

"Телеграф" підготував посівний календар на березень і розповідає про сприятливі та невдалі дні для розсади.

Посівний календар на березень 2026

Сприятливі дні

У першій половині місяця сприятливими були — 5, 8, 9 березня. Ближче до середини місяця сприятливими вважаються дні — 12-13 та 22-23 березня. Наприкінці місяця сприятливими будуть дати — 26, 27, 28 березня.

Несприятливі дні

У ці дні не варто займатися городними роботами та посівом розсади. На початку березня це було — 2, 3, 4 число, а в другій половині місяця — це 18, 19, 20 березня.

Нейтральні дні

Усі інші дні, що залишились у календарі, називають нейтральними. Тут можна як саджати розсаду, так і не саджати, залежно від ваших планів і можливостей. Нейтральні дні в березні — це 1, 6-7, 10-11, 14-17, 21, 24-25, 29-31 березня.

Посівний календар на березень. Інфорграфіка: "Телеграф"

Посівний календар місяця на березень. Інфорграфіка: "Телеграф"

