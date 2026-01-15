"Прилетіло над головою": комунальниця у Львові вразила українців реакцією на вибух (відео)

У Львові безпілотник РФ поцілив поблизу дитячого майданчика

Росіяни зранку вдарили безпілотником по Львову. Він влучив в дитячий майданчик поблизу пам'ятника Степану Бандері. Українців на відео удару захопила мужність комунальниці — жінка стоячи перечекала, поки всі уламки впадуть і продовжила прибирати сніг.

Як стало відомо, що її звати Ольга. Жінці 59 років і з них 10 вона прибирає вулиці Львова. Як зазначив мер Львова Андрій Садовий, її "мужність сьогодні захопила всіх в Україні", пообіцяв їй віддячити, але трохи дорікнув, що вона була не в укритті.

У той час на вулиці поруч були дві жінки — прибирали з поблизу зупинки. Поліцейський встиг попередити, щоб втікали, однак жінки не встигли цього зробити: "Міліціонер сказав, що ми втікали, і над головою просто прилетіло. Я думала, що міна, а міліціонер каже, що є шахед".

Двірник вже стала героїнею мемів. "Звичайний день українця", — так назвали відео в одному з гумористичних пабліків в Телеграмі.

Що відомо про атаку по Львову

Внаслідок удару дроном постраждали вікна в трьох районах — Франківському, Галицькому та Залізничному. Шибки побило в будинках, школі, училищі та Львівській політехніці. Дитячий майданчик знищений вщент. Через обстріл змінювали рух громадського транспорту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погода в Україні наразі не дуже сприятлива. Більшість регіонів засипає снігом чи сковує морозами.