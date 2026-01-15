"Прилетело над головой": коммунальница во Львове поразила украинцев реакцией на взрыв (видео)

Во Львове беспилотник РФ попал вблизи детской площадки

Россияне с утра ударили беспилотником по Львову. Он попал в детскую площадку возле памятника Степану Бандере. Украинцев на видео удара увлекла мужество коммунальницы — женщина стоя переждала, пока все обломки упадут и продолжила убирать снег.

Как стало известно, что ее зовут Ольга. Женщине 59 лет и из них 10 она убирает улицы Львова. Как отметил мэр Львова Андрей Садовый, ее "мужество сегодня захватило всех в Украине", пообещал вознаградить, но немного упрекнув, что она была не в укрытии.

В то время на улице рядом были две женщины — убирали возле остановки. Полицейский успел предупредить, чтобы убегали, однако женщины не успели этого сделать: "Милиционер сказал, что бі мы убегали, и над головой просто прилетело. Я думала, что мина, а милиционер говорит, что это шахед".

Дворник уже стала героиней мемов. "Обычный день украинца", — так назвали видео в одном из юмористических пабликов в Телеграмме.

Что известно об атаке по Львову

В результате удара дроном пострадали окна в трех районах — Франковском, Галицком и Зализничном. Стекла побило в домах, школе, училище и Львовской политехнике. Детская площадка уничтожена до основания. Из-за обстрелов меняли движение общественного транспорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода в Украине пока не очень благоприятная. Большинство регионов засыпает снегом или сковывает морозами.