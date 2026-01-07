"Лашате мі Контаро": українці влаштували "пекло" італійському фанату Путіна, якого розвернули на кордоні

Інтернет-користувачі швидко перетворили його на об’єкт глузувань

Італієць на ім’я Рокко Кантаро, який ображав Україну та вихваляв Росію, буквально став "зіркою" в мережі. Його не впустили на територію України на кордоні та у соцмережах швидко підхопили ситуацію, створивши велику кількість жартів із цього приводу.

Що потрібно знати:

53-річному Кантаро заборонили перетин кордону на 3 роки

Італійцеві довелося закрити всі свої акаунти через раптову "популярність"

Історія стала вірусною – користувачі активно висміюють іноземця за його дії

Про ситуацію стало відомо завдяки українці, яка їхала із ним в одному автобусі. Італієць раптово підійшов до неї й почав говорити образливі речі в бік України й вихваляв російського главу Володимира Путіна. Тоді дівчина вирішила розголосити цю ситуацію в мережі і там її швидко підтримали. Дійшло до того, що італійця просто не пропустили на кордоні до України.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, коли 53-річний іноземець прибув до пункту пропуску інспекторами ДПСУ було проведено всі необхідні заходи прикордонного контролю із залученням інших контролюючих служб.

"Детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю у перетині кордону та заборона на в'їзд в Україну на 3 роки. Практично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію Росії проти України. Через порушення норм українського законодавства він отримав відповідні рішення на кордоні. В'їхати до України він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося, ця особа до того ж виправдовувала збройну агресію Росії проти України.

Реакція соцмереж

Завдяки цій історії та широкому розголосу в мережі та ЗМІ, на територію України не потрапила людина, яка підтримує її ворога. Тим часом у соціальних продовжують невпинно його висміювати.

Коментар із мережі. Скріншот: Threads

Коментар із мережі. Скріншот: Threads

Коментар із мережі. Скріншот: Threads

Коментар із мережі. Скріншот: Threads

Коментар із мережі. Скріншот: Threads

Додамо, що після набуття такої "популярності" в мережі, італієць закрив свої соціальні мережі. Його сторінку в ТікТок тепер відкрито лише для підписників.

Соцмережі Рокко Кантаро. Скріншот: TikTok

Та сама ситуація зі сторінкою в Instagram.

Соцмережі Рокко Кантаро. Скріншот: Instagram

А ось сторінка у Facebook поки що відкрита.

Соцмережі Рокко Кантаро. Скріншот: Facebook

