Березовий сік замість магазинних напоїв: коли збирати та як це правильно робити

Період збору дуже короткий, а помилка може коштувати дереву життя

У період перших весняних потеплінь у стовбурах дерев активізується рух соку, і це найкращий момент для збору березового соку. Цей напій має ледь відчутний смак, який може стати більш вираженим після ферментації або консервації.

Березовому соку приписують низку корисних властивостей і вважають, що його вживання позитивно впливає на організм. У ньому концентруються поживні речовини, які дерево накопичує протягом зими. Найкращий час для збору — за кілька тижнів до появи листя. Зазвичай сезон триває з другого тижня березня і до початку квітня, залежно від погодних умов.

Зібрати березовий сік досить просто. Проте важливо в процесі не нашкодити дереву. Порадами, як правильно збирати березовий сік, поділився користувач fomenko_boy у Threads.

Як і коли збирають березовий сік

Березовий сік зазвичай збирають у березні–квітні, коли температура вдень піднімається вище нуля, а вночі ще можливі легкі заморозки. Саме ці умови сприяють активному руху соку.

Спочатку підготуйте трубочку. Для цього радять взяти гілку бузини довжиною приблизно 20 см, зняти із неї кору та видалити м’яку серцевину. Проте можна використовувати алюмінієву чи ПВХ-трубку, якщо така є.

Далі потрібно підібрати свердло. Найкраще підійде перове або звичайне свердло по дереву, діаметр якого відповідає трубочці, щоб вона щільно входила в отвір.

Для збору соку треба обрати здорову дорослу березу зі стовбуром не менше 25–30 см у діаметрі. На висоті приблизно 30–40 см від землі треба просвердлити отвір глибиною 4–5 см під невеликим нахилом донизу, щоб сік краще стікав.

Після цього потрібно вставити в отвір трубочку з легким нахилом вниз і підставити банку, пляшку або інший чистий посуд.

Після завершення збору потрібно обов'язково вийняти трубочку та щільно закрити отвір дерев’яним кілочком, воском або спеціальною замазкою. Це допоможе дереву швидше відновитися та захистить його від інфекцій.

Як зібрати березовий сік - покрокова інструкція

