"А що відбувається?": росіяни істерять через уповільнення Telegram, що відомо

Збої у роботі месенджера співпали з підготовкою обмежувальних заходів

Росіяни почали масово скаржитися на збої у роботі популярного месенджера Telegram. Причиною, як виявилося, стали дії влади, яка вирішила уповільнити сервіс.

Що потрібно знати:

Роскомнагляд планував часткові обмеження з 10 лютого

У Держдумі звучать суперечливі заяви про роботу "Телеграм"

Незважаючи на офіційні суперечки, користувачі продовжують публікувати скарги

Останніми днями росіяни стали помічати, що Telegram працює не з такою швидкістю, як раніше.

"Що відбувається з Телеграмом?"

"Ніякого переїзду до "Максу", звичайно, не буде"

"Ось це я розумію, злагоджений і комбінований удар від ворогів Росії"

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

Висловилася з цього приводу також голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна: "Символічно, що сьогодні Всесвітній день безпечного інтернету. Свято, так би мовити. Це подарунок чи що?".

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram/ Катерина Мізуліна

Що відбувається

Як з’ясувалося, влада прийняла рішення розпочати роботу щодо уповільнення роботи месенджера в Росії. Таку інформацію повідомили росЗМІ з посиланням на своє джерело в індустрії інформаційних технологій та два джерела у профільних відомствах.

Також було зазначено, що Роскомнагляд планує розпочати вживати заходів щодо часткового обмеження роботи сервісу у вівторок 10 лютого. Інше джерело заявило, що заходи уповільнення вже діють.

Але в той же час заступник голови Комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Ющенко вважає, що РКН нібито не сповільнював Telegram. Він каже, що подібне може статися лише у тому випадку, якщо до месенджера будуть претензії щодо законодавчої бази.

У Росії повільно працює "Телеграм". Скрін: Telegram

Депутат Держдуми Андрій Гурулєв, коментуючи обмеження роботи Telegram, заявив, що "захист інформації — це складова частина боротьби між РФ і НАТО".

"Я розумію, що це багатьом завдає незручності, в тому числі і мені, тому що є свій телеграм-канал. Але є наказ часу, погрози, і на них треба реагувати", — казав він.

Андрій Гурулєв. Скрін: Telegram

При цьому збій у роботі фіксується протягом двох днів.

У Росії уповільнили Телеграм. Скрін: "Обережно новини"

У Росії уповільнили Телеграм. Скрін: "Обережно новини"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у росіян істерика через зростання цін у магазинах, скільки коштують такі ж продукти в Україні.