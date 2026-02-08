Прокинулися: у росіян істерика через зростання цін у магазинах, скільки коштують такі ж продукти в Україні

Навіть базові покупки та звичні розваги стають недоступними для багатьох

Росіяни почали масово нарікати на ціни на різні товари, засоби гігієни, багато послуг і навіть квитки до кінотеатру. Деякі скаржаться, що їм не по кишені стали навіть звичайнісінькі продукти, і в результаті від них довелося відмовитися.

Що потрібно знати:

Вартість огірків у РФ досягає близько 600 рублів за кілограм, що значно дорожче, ніж в Україні

Ціни на солодощі також зросли: коробка Raffaello у Росії коштує приблизно як кілограм огірків

Навіть за невдоволення зростанням цін частина росіян не пов’язує те, що відбувається з війною проти України

Добірку відповідних відео у своєму Telegram-каналі публікує радник з питань підвищення використання БПЛА на фронті Сергій Стерненко.

"Росіяни шоковані зростанням цін на продукти. Скаржаться, що їм доводиться відмовлятися від такої розкоші, як огірки, риба, кава, поїздка на метро і похід у кінотеатр. Але все одно ще не розуміють, що причина – їхня агресія проти України. За все доведеться заплатити", — пише Стерненко.

Зокрема, росіян дивують ціни у магазинах на огірки. Їхня вартість зараз становить близько 600 рублів за кілограм (це приблизно 335 гривень).

Ціни на огірки в Росії

Для порівняння, в Україні огірки коштуватимуть до 200 гривень за 1 кг.

Ціни на огірки в Україні

Також росіяни незадоволені цінами на солодощі. Наприклад, коробка Raffaello обійдеться за ціною кілограма огірків — 600 рублів.

Ціни на "Raffaello" в Росії

В Україні така сама коробка коштуватиме 202 гривні.

Ціни на "Raffaello" в Україні

Але окрім їжі незадоволені росіяни ще й цінами на засоби особистої гігієни. Дезодорант Old Spice обходиться їм 500 рублів (приблизно 280 гривень).

Ціни на Old Spice ціна в Росії

В українських супермаркетах такий самий дезодорант коштуватиме від 120 гривень.

Ціни на Old Spice в Україні.

Також люди в Росії незадоволені цінами на послуги. Дехто відмовився від таксі, їжі на виніс, від манікюру та багато іншого.

Приголомшують їх і ціни на квитки у кінотеатрах. Якщо це зарубіжний фільм, ціни будуть стартувати від 900 рублів і можуть доходити до декількох тисяч рублів. Тоді як квитки, наприклад, на "Чебурашку" обійдуться в 375-400 рублів.

Ціни на квитки в кіно в Росії

Квитки на "Чебурашку" в Росії коштують дешевше

