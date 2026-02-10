"А что происходит?": россияне истерят из-за замедления Telegram, что известно
Сбои в работе мессенджера совпали с подготовкой ограничительных мер
Россияне стали массово жаловаться на сбои в работе популярного мессенджера Telegram. Причиной, как оказалось, стали действия властей, которые решили замедлить сервис.
Что нужно знать:
- Роскомнадзор планировал частичные ограничения с 10 февраля
- В Госдуме звучат противоречивые заявления о работе "Телеграм"
- Несмотря на официальные споры, пользователи продолжают публиковать жалобы
В последние дни россияне стали замечать, что Telegram работает не с такой скоростью, как ранее.
- "Что происходит с Телеграмом?"
- "Никакого переезда в "Макс", конечно, не будет"
- "Вот это я понимаю, слаженный и комбинированный удар от врагов России"
Высказалась по данному поводу также и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: "Символично, что сегодня Всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок или что?".
Что происходит
Как выяснилось, власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера в России. Такую информацию сообщили росСМИ со ссылкой на свой источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.
Также было отмечено, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник 10 февраля. Другой источник заявил, что меры по замедление уже действуют.
Но в то же время, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко полагает, что РКН якобы не замедлял Telegram. Он говорит, что подобное может произойти только в том случае, если к мессенджеру будут претензии по законодательной базе.
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв, комментируя ограничение работы Telegram заявил, что "защита информации – это составная часть борьбы между РФ и НАТО".
"Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть свой телеграм-канал. Но есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать", — казал он.
При этом, сбой в работе фиксируется на протяжении двух дней.
