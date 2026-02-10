"А что происходит?": россияне истерят из-за замедления Telegram, что известно

Сбои в работе мессенджера совпали с подготовкой ограничительных мер

Россияне стали массово жаловаться на сбои в работе популярного мессенджера Telegram. Причиной, как оказалось, стали действия властей, которые решили замедлить сервис.

Что нужно знать:

Роскомнадзор планировал частичные ограничения с 10 февраля

В Госдуме звучат противоречивые заявления о работе "Телеграм"

Несмотря на официальные споры, пользователи продолжают публиковать жалобы

В последние дни россияне стали замечать, что Telegram работает не с такой скоростью, как ранее.

"Что происходит с Телеграмом?"

"Никакого переезда в "Макс", конечно, не будет"

"Вот это я понимаю, слаженный и комбинированный удар от врагов России"

В России медленно работает "Телеграм". Скрин: Telegram

Высказалась по данному поводу также и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: "Символично, что сегодня Всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок или что?".

В России медленно работает "Телеграм". Скрин: Telegram/ Екатерина Мизулина

Что происходит

Как выяснилось, власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера в России. Такую информацию сообщили росСМИ со ссылкой на свой источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

Также было отмечено, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник 10 февраля. Другой источник заявил, что меры по замедление уже действуют.

Но в то же время, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко полагает, что РКН якобы не замедлял Telegram. Он говорит, что подобное может произойти только в том случае, если к мессенджеру будут претензии по законодательной базе.

В России медленно работает "Телеграм". Скрин: Telegram

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв, комментируя ограничение работы Telegram заявил, что "защита информации – это составная часть борьбы между РФ и НАТО".

"Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть свой телеграм-канал. Но есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать", — казал он.

Андрей Гурулев. Скрин: Telegram

При этом, сбой в работе фиксируется на протяжении двух дней.

В России замедлили Телеграм. Скрин: "Осторожно новости"

В России замедлили Телеграм. Скрин: "Осторожно новости"

