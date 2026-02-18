Звідки Росія б’є балістикою по Україні: карта та основні точки

Найбільше точок вдалося зафіксувати у Курській області

Росія регулярно використовує балістичні та крилаті ракети "Іскандер" для ударів по українських містах, запускаючи їх з різних напрямків. "Телеграф" зібрав дані моніторингових Telegram-каналів про можливі точки пуску "Іскандер-М" та "Іскандер-К", а також про райони їх розміщення.

Шумакове (Курська область, РФ) — село в Солнцевському районі з населенням близько 770 осіб. На захід від нього розташована військова база, де раніше були пускові установки 9П78-1 комплексу "Іскандер".

Точки пусків балістики із села Шумакове у Курській області.

Базу вже атакували українські дрони – повідомлялося про знищення кількох установок. Наслідки удару помітні на супутникових знімках. Чи використовується ця локація зараз — невідомо.

Щігри (Курська область, РФ) — місто з населенням близько 17,7 тисячі осіб, адміністративний центр Щигрівського району та окремий міський округ у складі області.

Ймовірні точки для пусків балістики в Щігрі

Цей район використовується переважно для пусків крилатих ракет "Іскандер-К", а не балістичних. За попередньою інформацією, саме з цього напрямку в ніч проти 13 січня було здійснено удар по Києву із застосуванням ракет 9М727.

Черемхи (Курська область, РФ) — село з населенням близько 1050 осіб. Локація використовувалася для окремих балістичних атак.

Місце пусків балістичних ракет із села Чумакове у Курській області.

На супутникових знімках видно камуфляжні укриття та військова техніка, імовірно комплекси "Іскандер-М".

Новоселівське (тимчасово окупований Крим) У районі села облаштовано кілька позицій, пристосованих для запуску балістичних ракет. Пускові установки "Іскандер" розміщуються просто неба, без капітальних укриттів.

Імовірна позиція "Іскандер" у Новоселівському, Крим

На супутникових знімках помітні ознаки активного будівництва, що може свідчити про подальше облаштування або розширення інфраструктури на цій локації.

Клинці (Брянська область, РФ) Раніше у цьому районі фіксувалася значна концентрація військової техніки. Зараз полігон поблизу міста здебільшого спорожнів — там залишилися лише окремі станції радіолокацій.

Пуски балістичних ракет з цього напрямку, як правило, здійснюються не безпосередньо з полігону, а з лісових масивів у радіусі до 10 кілометрів від нього.

Клинці, Брянська область

За попередніми даними, транспортний літак Ан-124, який робив посадку на аеродромі "Таганрог", міг перевезти комплекс ОТРК "Іскандер", розгорнутий поблизу аеродрому.

Крім зазначених населених пунктів, до запусків балістичних ракет також можуть залучатися околиці Таганрога та Міллерового, а також полігон Чауда. На супутникових знімках точного розташування пускових позицій у цих районах встановити не вдалося.

Одним із ключових місць постійної дислокації пускових установок вважається полігон Молькіно у Краснодарському краї. Однак через наявність закритих ангарів та гаражів для зберігання техніки візуально зафіксувати установки на території полігону неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російське командування наказало своїм підрозділам до 24 лютого 2026 року — річниці початку повномасштабного вторгнення — встановити прапори та зафіксувати це на відео більш ніж у десяти українських населених пунктах.