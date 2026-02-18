Откуда Россия бьет баллистикой по Украине: карта и основные точки
Больше всего точек удалось зафиксировать в Курской области
Россия регулярно использует баллистические и крылатые ракеты "Искандер" для ударов по украинским городам, запуская их с разных направлений. "Телеграф" собрал данные мониторинговых Telegram-каналов о вероятных точках пуска "Искандер-М" и "Искандер-К", а также о районах их размещения.
Шумаково (Курская область, РФ) — село в Солнцевском районе с населением около 770 человек. К западу от него расположена военная база, где ранее находились пусковые установки 9П78-1 комплекса "Искандер".
Базу уже атаковали украинские дроны — сообщалось об уничтожении нескольких установок. Последствия удара видны на спутниковых снимках. Используется ли эта локация сейчас — неизвестно.
Щигры (Курская область, РФ) — город с населением около 17,7 тысячи человек, административный центр Щигровского района и отдельный городской округ в составе области.
Этот район используется преимущественно для пусков крылатых ракет "Искандер-К", а не баллистических. По предварительной информации, именно с этого направления в ночь на 13 января был осуществлен удар по Киеву с применением ракет 9М727.
Черемушки (Курская область, РФ) — село с населением около 1050 человек. Локация использовалась для отдельных баллистических атак.
На спутниковых снимках видны камуфляжные укрытия и военная техника, предположительно комплексы "Искандер-М".
Новоселовское (временно оккупированный Крым) В районе села обустроено несколько позиций, приспособленных для запуска баллистических ракет. Пусковые установки "Искандер" размещаются под открытым небом, без капитальных укрытий.
На спутниковых снимках также заметны признаки активного строительства, что может свидетельствовать о дальнейшем обустройстве или расширении инфраструктуры на этой локации.
Клинцы (Брянская область, РФ) Ранее в этом районе фиксировалась значительная концентрация военной техники. Сейчас полигон вблизи города в основном опустел — там остались лишь отдельные радиолокационные станции.
Пуски баллистических ракет с этого направления, как правило, осуществляются не непосредственно с полигона, а из лесных массивов в радиусе до 10 километров от него.э
По предварительным данным, транспортный самолет Ан-124, совершавший посадку на аэродроме "Таганрог", мог перевезти комплекс ОТРК "Искандер", развернутый вблизи аэродрома.
Помимо указанных населенных пунктов, к запускам баллистических ракет также могут привлекаться окрестности Таганрога и Миллерово, а также полигон Чауда. В то же время на спутниковых снимках точное расположение пусковых позиций в этих районах установить не удалось.
Одним из ключевых мест постоянной дислокации пусковых установок считается полигон Молькино в Краснодарском крае. Однако из-за наличия закрытых ангаров и гаражей для хранения техники визуально зафиксировать установки на территории полигона невозможно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российское командование приказало своим подразделениям до 24 февраля 2026 года — годовщины начала полномасштабного вторжения — установить флаги и зафиксировать это на видео более чем в десяти украинских населённых пунктах.