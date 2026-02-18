Откуда Россия бьет баллистикой по Украине: карта и основные точки

Больше всего точек удалось зафиксировать в Курской области

Россия регулярно использует баллистические и крылатые ракеты "Искандер" для ударов по украинским городам, запуская их с разных направлений. "Телеграф" собрал данные мониторинговых Telegram-каналов о вероятных точках пуска "Искандер-М" и "Искандер-К", а также о районах их размещения.

Шумаково (Курская область, РФ) — село в Солнцевском районе с населением около 770 человек. К западу от него расположена военная база, где ранее находились пусковые установки 9П78-1 комплекса "Искандер".

Точки пусков баллистики из села Шумаково в Курской области

Базу уже атаковали украинские дроны — сообщалось об уничтожении нескольких установок. Последствия удара видны на спутниковых снимках. Используется ли эта локация сейчас — неизвестно.

Щигры (Курская область, РФ) — город с населением около 17,7 тысячи человек, административный центр Щигровского района и отдельный городской округ в составе области.

Вероятные точки для пусков баллистики в городе Щигря

Этот район используется преимущественно для пусков крылатых ракет "Искандер-К", а не баллистических. По предварительной информации, именно с этого направления в ночь на 13 января был осуществлен удар по Киеву с применением ракет 9М727.

Черемушки (Курская область, РФ) — село с населением около 1050 человек. Локация использовалась для отдельных баллистических атак.

Место пусков баллистических ракет из села Чумаково в Курской области

На спутниковых снимках видны камуфляжные укрытия и военная техника, предположительно комплексы "Искандер-М".

Новоселовское (временно оккупированный Крым) В районе села обустроено несколько позиций, приспособленных для запуска баллистических ракет. Пусковые установки "Искандер" размещаются под открытым небом, без капитальных укрытий.

Вероятная позиция "Искандер" в Новоселовском, Крым

На спутниковых снимках также заметны признаки активного строительства, что может свидетельствовать о дальнейшем обустройстве или расширении инфраструктуры на этой локации.

Клинцы (Брянская область, РФ) Ранее в этом районе фиксировалась значительная концентрация военной техники. Сейчас полигон вблизи города в основном опустел — там остались лишь отдельные радиолокационные станции.

Пуски баллистических ракет с этого направления, как правило, осуществляются не непосредственно с полигона, а из лесных массивов в радиусе до 10 километров от него.э

Клинцы, Брянская область

По предварительным данным, транспортный самолет Ан-124, совершавший посадку на аэродроме "Таганрог", мог перевезти комплекс ОТРК "Искандер", развернутый вблизи аэродрома.

Помимо указанных населенных пунктов, к запускам баллистических ракет также могут привлекаться окрестности Таганрога и Миллерово, а также полигон Чауда. В то же время на спутниковых снимках точное расположение пусковых позиций в этих районах установить не удалось.

Одним из ключевых мест постоянной дислокации пусковых установок считается полигон Молькино в Краснодарском крае. Однако из-за наличия закрытых ангаров и гаражей для хранения техники визуально зафиксировать установки на территории полигона невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российское командование приказало своим подразделениям до 24 февраля 2026 года — годовщины начала полномасштабного вторжения — установить флаги и зафиксировать это на видео более чем в десяти украинских населённых пунктах.