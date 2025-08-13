Часу, щоб сховатися не буде: за скільки хвилин "Орєшнік" може долетіти з Білорусі (карта)

Найшвидше "Горішник" може долетіти до Вільнюса

На спільних навчаннях Росії та Білорусі "Захід-2025" військові відпрацюють планування застосування ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін.

Він підкреслив, що такий елемент є важливою складовою стратегічного стримування.

﻿"Як вимагає глава держави, ми маємо бути готові до всього. Ми бачимо обстановку на наших західних, північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю. Ми демонструємо свою відкритість, миролюбність, але порох завжди треба тримати сухим", – сказав Хрєнін.

Міністр також наголосив, що під час навчань білоруські військові разом із російськими колегами відпрацюють питання планування застосування комплексу "Орєшнік".

Де відбуватимуться військові навчання у Білорусі

Начальник Генерального штабу Збройних сил та перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко заявив, що райони проведення навчань були відсунуті від кордонів країни. За його словами, це рішення ухвалили з огляду на складну військово-політичну обстановку та постійні звинувачення на адресу Білорусі в агресивних намірах.

Павло Муравійко

Муравейко наголосив, що цей крок не слід розцінювати як "прояв слабкості, лояльності чи реакцію на претензії". Він охарактеризував його як "один із заходів стабілізації ситуації та заспокоєння міжнародної спільноти".

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" — російська балістична ракета проміжної дальності, яка, за даними українських військових, здатна розвивати швидкість понад 12 300 км/год і оснащена шістьма бойовими частинами з суббоєприпасами.

Президент Росії Володимир Путін 28 листопада 2024 року заявив, що серійне виробництво ракети вже розпочалося.

Імовірно, "Орєшнік" створили на базі РС-26 "Рубєж", яка пройшла п’ять випробувальних запусків, але не була прийнята на озброєння.

Ліщина

Перший підтверджений випадок бойового застосування "Орєшніка" стався 21 листопада 2024 року під час російсько-української війни. Ракету запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області для атаки на підприємство "Південмаш" у Дніпрі. Спершу повідомлялося про використання міжконтинентальної ракети, однак пізніше ідентифікували саме "Орєшнік".

Як швидко "Орєшнік" може досягти мети

З огляду на заяви білоруських чиновників, географію військових навчань зсунули подалі від кордонів, однак жодних даних про місце проведення у відкритих джерелах немає. Тому для обчислення приблизного часу підльоту ракети "Телеграф" використав нейтральну опорну точку в географічному центрі Білорусі – орієнтовно між Мінськом і Бобруйськом.

За розрахунками, виконаними на основі наданих відстаней та заявленої швидкості польоту російської ракети "Орєшнік" понад 12 300 км/год (приблизно 3,42 км/с), підлітний час до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.

Найшвидше ракета досягне Вільнюса — приблизно за 1 хвилину 4 секунди.

До Рівного вона може долетіти орієнтовно за 1 хвилину 40 секунд, до Луцька — за 1 хвилину 44 секунди, а до Києва — за 1 хвилину 51 секунду, до Львова — 2 хвилини 24 секунди.

Середній час підльоту до міст ЄС становить близько двох хвилин: до Даугавпілса — 1 хвилина 22 секунди, до Любліна — 2 хвилини 11 секунд, до Варшави — 2 хвилини 23 секунди, а до естонського Тарту — 2 хвилини 41 секунду.

Карта з часом підльоту "Горішника"

Ці дані є орієнтовними, оскільки розрахунок базується на прямолінійній відстані та постійній швидкості. Реальний час польоту залежатиме від траєкторії, фази прискорення, а також можливостей протиракетної оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що навчання Білорусі та Росії "Захід-2025" можуть нести потенційну загрозу для України, особливо у період активної фази, запланованої на вересень.