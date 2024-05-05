Топ-10 росіянізмів, які можуть закрастися у вашу мову: перевірте себе

Ці слова підступні й легко просочуються у наше мовлення

Все більше людей свідомо обирають українську мову і, зокрема, через повномасштабну збройну агресію Росії проти України, намагаються якомога сильніше дистанціюватися від усього російського. Однак, ціла купа росіянізмів продовжують просочуватися у нашу мову щодня і ми маємо з цим боротися.

"Телеграф" зробив добірку чи не найпоширеніших росіянізмів, які ми часто чуємо або й самі вживаємо. Наш список допоможе зробити ваше мовлення чистим.

Заключається

Російській кальці "заключається, заключає" існує чимало українських відповідників, при чому залежить вони від контексту.

заключати в тюрму — ув'язнювати

заключати в собі такі аспекти — містити в собі такі аспекти

справа заключається у тому, що — справа полягає у тому, що

ми заключаємо, що все скінчилося — ми робимо висновок, що все скінчилося

заключати в обійми друга — обіймати друга

заключати шлюб, у лапки, під варту — брати шлюб, у лапки, під варту

заключати угоду — укладати угоду, вчиняти правочин

По крайній мірі

Замініть кальку з російської "по крайній мірі" на один з правильних варіантів:

принаймні, хоча б, бодай – у допустово-обмежувальному значенні. Наприклад: У нас люди принаймні не голодують.

щонайменше – коли є вказівка на кількість. Наприклад: Навколо неї було щонайменше десять залицяльників.

В кінці кінців

Замініть скальковану конструкцію "в кінці кінців" на стилістично кращий варіант: зрештою, врешті-решт, кінець кінцем.

неправильно: Але я знаю, що в кінці кінців ми переможемо!

правильно: Але я знаю, що зрештою ми переможемо!

Слідуючий

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови. Замініть росіянізм слідуючий на один з варіантів: такий, наступний.

хто слідуючий? — хто далі?

на слідуючий день — другого (наступного) дня; назавтра

зробив слідуючий висновок — зробив такий висновок

слідуюча зупинка — наступна зупинка

Не по силам

Скальковане "не по силам" краще замінити на "не під силу".

нема сили — несила; неспромога; не під силу

не по силах (кому?) — не в силах; не до снаги; несила; не під силу; бракує сили; не здужає (хто?)

Міроприємство

На різних зборах різні оратори люблять вживати слово "міроприємство". Та хіба воно є в українській мові? Звісно, немає. То неоковирна калька. У російській – мера, мероприятия, а в нас – захід, заходи.

міроприємство — захід

відмінити міроприємство — скасувати захід

Російському вислову "принимать меры" відповідає український "уживати заходів": "Він рідко вживав різких, агресивних заходів".

У розстрочку

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію в розстрочку, в розстрочення, якщо мовиться про розподіл на кілька строків виплати, на стилістично кращий варіант: на виплат.

у розстрочку — у кредит; на виплат

у розстрочку платити — платити частками (по частках); платити у певні строки (терміни)

платіж у розстрочку — рахунок на виплат

купувати товар у кредит (у розстрочку) — купувати товар на виплату

АЛЕ:

розстрочення — розподілення на кілька строків виконання чогось.

Наприклад: "Розстрочення виконання рішення суду".

Включити/виключити світло

Українською кажемо увімкнути/вимкнути світло. Адже включити/виключити є калькою з російською.

Від цих дієслів походять і українські технічні терміни: умикач (по-російському включатель) і вимикач (по-російському выключатель). Аналогічно помилково кажуть: "Пропонується включити до порядку денного три питання", — замість "поставити (або внести) до порядку денного". Так само неправильно — "У роботу включили всі існуючі аґреґати", — замість "пустили всі наявні аґреґати".

Так як

Замініть скальковану конструкцію так як, коли мовиться про пояснення, причину, на стилістично кращий варіант: бо, через те що, тому що; оскільки, позаяк.

так як — тому що, оскільки, бо

так як хтось і хотів — на лад вийшло

все вийшло не так як хотілося — не так сталося, як гадалося

не так як слід — без пуття

не так як треба — абияк

Задоволення

приносити радість (задоволення) — давати радість (утіху)

пожити у своє задоволення — порозкошувати; розкоші (розкошів) зажити (зазнати); пожити собі на втіху; життя (світу) зажити; пораювати; попожити (попогуляти) на світі

отримувати задоволення — мати (відчувати) насолоду (приємність, втіху); зазнавати насолоди; тішитися; втішатися; радіти серцем

істинне задоволення — справжнє задоволення, втіха

відчувати задоволення, не виявляючи його зовні — у душі тішитися

одержувати задоволення — мати насолоду

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як правильно сказати українською "співпадати", адже зазначене слово — теж калька з російської.