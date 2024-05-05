Топ-10 русских слов, которые могут закрасться в ваш украинский язык: проверьте себя

Эти слова коварны и легко проникают в нашу речь

Все больше людей сознательно выбирают украинский язык и, в частности, из-за полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, пытаются как можно сильнее дистанцироваться от всего русского. Однако, уйма россиянизмов продолжают просачиваться в наш язык каждый день и мы должны с этим бороться.

"Телеграф" сделал подборку едва ли не самых распространенных россиянизмов, которые мы часто слышим или сами употребляем. Наш список поможет сделать вашу речь чистой.

Заключається

Российской кальке "заключается, заключает" существует немало украинских соответствий, при чем зависят они от контекста.

заключати в тюрму — ув'язнювати

заключати в собі такі аспекти — містити в собі такі аспекти

справа заключається у тому, що — справа полягає у тому, що

ми заключаємо, що все скінчилося — ми робимо висновок, що все скінчилося

заключати в обійми друга — обіймати друга

заключати шлюб, у лапки, під варту — брати шлюб, у лапки, під варту

заключати угоду — укладати угоду, вчиняти правочин

По крайній мірі

Замените кальку с русского "по крайній мірі" на один из правильных вариантов:

принаймні, хоча б, бодай – в допустимо-ограничительном значении. К примеру: У нас люди принаймні не голодують.

щонайменше – когда указание на количество. Например: Навколо неї було щонайменше десять залицяльників.

В кінці кінців

Замените скалькованную конструкцию "в кінці кінців" на стилистически предпочтительный вариант: зрештою, врешті-решт, кінець кінцем.

неправильно: Але я знаю, що в кінці кінців ми переможемо!

правильно: Але я знаю, що зрештою ми переможемо!

Слідуючий

Употребление причастий активного состояния с -уч-, -юч- не рекомендовано нормами современного украинского языка. Замените русский "слідуючий" на один из вариантов: такий, наступний.

хто слідуючий? — хто далі?

на слідуючий день — другого (наступного) дня; назавтра

зробив слідуючий висновок — зробив такий висновок

слідуюча зупинка — наступна зупинка

Не по силам

Скалькованное "не по силам" лучше заменить на "не під силу".

нема сили — несила; неспромога; не під силу

не по силах (кому?) — не в силах; не до снаги; несила; не під силу; бракує сили; не здужає (хто?)

Міроприємство

На разных собраниях разные ораторы любят употреблять слово "міроприємство". Да разве оно есть в украинском языке? Конечно нет. Это несуразная калька. В русском – мера, мероприятия, а у нас – захід, заходи.

міроприємство — захід

відмінити міроприємство — скасувати захід

Российскому изречению "принимать меры" отвечает украинский "уживати заходів": "Він рідко вживав різких, агресивних заходів".

У розстрочку

Замените нехарактерную для украинского языка конструкцию "в розстрочку", "в розстрочення", если говорится о распределении на несколько сроков выплаты, на стилистически лучший вариант: на виплат..

у розстрочку — у кредит; на виплат

у розстрочку платити — платити частками (по частках); платити у певні строки (терміни)

платіж у розстрочку — рахунок на виплат

купувати товар у кредит (у розстрочку) — купувати товар на виплату

НО:

розстрочення — распределение на несколько сроков выполнения чего-либо

Например: "Розстрочення виконання рішення суду".

Включити/виключити світло

По-украински говорим "увімкнути/вимкнути світло". Ведь "включити/виключити" — калька с русским.

От этих глаголов исходят и украинские технические термины: умикач (по-русски включатель) и вимикач (по-русски выключатель). Аналогично ошибочно говорят: "Пропонується включити до порядку денного три питання", вместо "поставити (або внести) до порядку денного". Так же неправильно — "У роботу включили всі існуючі аґреґати", — вместо "пустили всі наявні аґреґати".

Так як

Замените скалькованную конструкцию так як, когда речь идет об объяснении, причине, на стилистически лучший вариант: бо, через те що, тому що; оскільки, позаяк.

так як — тому що, оскільки, бо

так як хтось і хотів — на лад вийшло

все вийшло не так як хотілося — не так сталося, як гадалося

не так як слід — без пуття

не так як треба — абияк

Задоволення

приносити радість (задоволення) — давати радість (утіху)

пожити у своє задоволення — порозкошувати; розкоші (розкошів) зажити (зазнати); пожити собі на втіху; життя (світу) зажити; пораювати; попожити (попогуляти) на світі

отримувати задоволення — мати (відчувати) насолоду (приємність, втіху); зазнавати насолоди; тішитися; втішатися; радіти серцем

істинне задоволення — справжнє задоволення, втіха

відчувати задоволення, не виявляючи його зовні — у душі тішитися

одержувати задоволення — мати насолоду

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как правильно сказать по-украински "співпадати", ведь указанное слово — тоже калька с русского.