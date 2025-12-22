Звичайне картопляне пюре стане ресторанним: додайте крем-сир замість масла — смак вийде фантастичним (відео)

Картопляне пюре — одна з найпростіших і найулюбленіших страв, але навіть вона може стати справжнім делікатесом, якщо додати невелику хитрість.

Замість традиційного вершкового масла можна використовувати крем-сир або плавлені сирки, і тоді пюре стає неймовірно ніжним, пухким і ароматним. Про це йдеться на TikTok-сторінці "vmeregi".

Як приготувати ніжне пюре без масла:

Відваріть картоплю до готовності, потім злийте всю воду. Щоб пюре вийшло пухким, поверніть каструлю на слабкий вогонь на 1–2 хвилини, щоб випарувалася залишкова волога. Додайте 60–80 г крем-сиру або плавлених сирків на кілограм картоплі. Найкраще додавати сир одразу після того, як картопля знята з вогню — так він повністю розплавиться і рівномірно обволікає бульбу. Розімніть картоплю товкачкою до однорідної, гладкої консистенції. Не використовуйте блендер — він зробить пюре клейким через вивільнення зайвого крохмалю. Подайте гаряче до столу одразу після приготування. Для додаткового смаку можна додати дрібку свіжої зелені або трохи чорного меленого перцю.

Результат — пюре, яке виходить пухким, кремовим і насиченим, нагадує смак дитинства і виглядає як страва з ресторану. Додавання крем-сиру або плавлених сирків робить його не тільки смачнішим, а й більш ніжним і ароматним, відкриваючи нові відтінки у знайомій страві.