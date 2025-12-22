Обычное картофельное пюре станет ресторанным: добавьте крем-сыр вместо масла – вкус получится фантастическим (видео)

Картофельное пюре – одно из самых простых и любимых блюд, но даже оно может стать настоящим деликатесом, если применить небольшую хитрость.

Вместо традиционного сливочного масла можно использовать крем-сыр или плавленые сырки, и тогда пюре становится невероятно нежным, рыхлым и ароматным. Об этом говорится на TikTok-странице "vmeregi".

Как приготовить нежное картофельное пюре без масла

Отварите картофель до готовности, затем слейте всю воду. Чтобы пюре получилось рыхлым, верните кастрюлю на слабый огонь на 1–2 минуты, чтобы испарилась остаточная влага. Добавьте 60–80 г крем-сыра или плавленых сырков на килограмм картофеля. Лучше всего добавлять сыр сразу после того, как картофель снят с огня – так он полностью расплавится и равномерно обволакивает клубень. Разомните картофель пестиком до однородной, гладкой консистенции. Не используйте блендер – он сделает пюре клейким из-за высвобождения лишнего крахмала. Подайте горячее к столу сразу после приготовления. Для дополнительного вкуса можно добавить щепотку свежей зелени или чуть-чуть черного молотого перца.

Результат – пюре, которое получается рыхлым, кремовым и насыщенным, напоминает вкус детства и выглядит как блюдо из ресторана. Добавление крем-сыра или плавленых сырков делает его не только более вкусным, но и более нежным и ароматным, открывая новые оттенки в знакомом блюде.