Нехай Різдво принесе нам перемогу! Патріотичні привітання в прозі, картинках та віршах
Українців об’єднує одне велике бажання — миру та перемоги над ворогом
Сьогодні, 25 грудня, Україна відзначає одне з найбільших та найсвітліших свят — Різдво Христове. Цей день наповнений радістю, теплом та вірою у світле майбутнє. В умовах війни він відчувається особливо гостро, адже головна молитва кожного українця сьогодні — про мир та якнайшвидшу перемогу.
Різдво — релігійне свято, пов’язане з народженням Спасителя Ісуса Христа і сповнене глибокого духовного змісту. Цього дня заведено вітати рідних, друзів та близьких, бажати їм сил, мужності, терпіння та мирного неба над головою.
"Телеграф" підготував добірку патріотичних привітань у картинках, прозі та віршах, які можна відправити у будь-якому месенджері.
Патріотичні привітання з Різдвом
Бажаю, щоб Різдво і Новий рік приніс миру та злагоди Українській землі, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай свято подарує тільки щасливі моменти й Господь береже кожного дня.
Коли війною вся країна оповита,
а у домівки стукає Різдво –
я прошу миру в Бога у молитві…
Нехай на вулицях панує лиш добро!
***
Христос народився! Нехай це світле Різдво принесе нам довгоочікуваний мир, зміцнить віру у справедливість і подарує надію на швидку перемогу. Нехай у кожній родині буде тепло, злагода і любов, а захисників береже Господь!
Мир тобі Українська родино,
Хай святиться тут Боже ім'я
Хай панує між Вами щоднини,
Щире слово і правда свята.
Хай думки і серця Вам єднає,
Всеблага християнська любов,
Годі смутку, Вам радість звіща,
Що Месія на землю прийшла,
Що в вертепі у яслах на сині,
Народилося ніні дитя,
Веселіться, сині України,
І вітаймо Ісуса Христа!!!
Христос народився!!!
***
Дорогі українці! Нехай Різдво Христове принесе в кожну українську домівку мир, радість і надію. Молімося за наших захисників, які відстоюють нашу свободу. Нехай різдвяна зірка освітить наш шлях до перемоги.
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя!
***
У ці святкові дні наші серця і думки звернені до миру. Кожен українець мріє про той день, коли війна завершиться і життя знову наповниться спокоєм та світлом. Нехай це Різдво стане символом оновлення, віри у краще майбутнє і початком нашої перемоги!
