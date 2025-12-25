Нехай Різдво принесе нам перемогу! Патріотичні привітання в прозі, картинках та віршах

Українців об’єднує одне велике бажання — миру та перемоги над ворогом

Сьогодні, 25 грудня, Україна відзначає одне з найбільших та найсвітліших свят — Різдво Христове. Цей день наповнений радістю, теплом та вірою у світле майбутнє. В умовах війни він відчувається особливо гостро, адже головна молитва кожного українця сьогодні — про мир та якнайшвидшу перемогу.

Різдво — релігійне свято, пов’язане з народженням Спасителя Ісуса Христа і сповнене глибокого духовного змісту. Цього дня заведено вітати рідних, друзів та близьких, бажати їм сил, мужності, терпіння та мирного неба над головою.

"Телеграф" підготував добірку патріотичних привітань у картинках, прозі та віршах, які можна відправити у будь-якому месенджері.

Патріотичні привітання з Різдвом

Бажаю, щоб Різдво і Новий рік приніс миру та злагоди Українській землі, перемоги та тихого неба! Любові, рідної домівки та усіх близьких поряд. Нехай свято подарує тільки щасливі моменти й Господь береже кожного дня.

З Різдвом Христовим 2025

Коли війною вся країна оповита,

а у домівки стукає Різдво –

я прошу миру в Бога у молитві…

Нехай на вулицях панує лиш добро!

***

Христос народився! Нехай це світле Різдво принесе нам довгоочікуваний мир, зміцнить віру у справедливість і подарує надію на швидку перемогу. Нехай у кожній родині буде тепло, злагода і любов, а захисників береже Господь!

Привітання з Різдвом 2025

Мир тобі Українська родино,

Хай святиться тут Боже ім'я

Хай панує між Вами щоднини,

Щире слово і правда свята.

Хай думки і серця Вам єднає,

Всеблага християнська любов,

Годі смутку, Вам радість звіща,

Що Месія на землю прийшла,

Що в вертепі у яслах на сині,

Народилося ніні дитя,

Веселіться, сині України,

І вітаймо Ісуса Христа!!!

Христос народився!!!

***

Дорогі українці! Нехай Різдво Христове принесе в кожну українську домівку мир, радість і надію. Молімося за наших захисників, які відстоюють нашу свободу. Нехай різдвяна зірка освітить наш шлях до перемоги.

Листівки з Різдвом 25 грудня

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

***

У ці святкові дні наші серця і думки звернені до миру. Кожен українець мріє про той день, коли війна завершиться і життя знову наповниться спокоєм та світлом. Нехай це Різдво стане символом оновлення, віри у краще майбутнє і початком нашої перемоги!

Патріотичні привітання з Різдвом 2025

