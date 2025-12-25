Пусть Рождество принесет нам победу! Патриотические поздравления в прозе, картинках и стихах
Украинцев объединяет одно большое желание — мира и победы над врагом
Сегодня, 25 декабря, Украина отмечает один из самых больших и светлых праздников — Рождество Христово. Этот день наполнен радостью, теплом и верой в светлое будущее. В условиях войны он ощущается особенно остро, ведь главная молитва каждого украинца сегодня — о мире и скорейшей победе.
Рождество — религиозный праздник, связанный с рождением Спасителя Иисуса Христа и наполненный глубоким духовным смыслом. В этот день принято поздравлять родных, друзей и близких, желать им сил, мужества, терпения и мирного неба над головой.
"Телеграф" подготовил подборку патриотических поздравлений в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить в любом мессенджере.
Патриотические поздравления с Рождеством
Пусть на Рождество произойдет чудо, в которое мы искренне верим, пусть воцарится мир и согласие, и для Украины наступит долгожданная победа! Чтобы воины с фронта вернулись живыми домой, и больше не было для них причины покидать с оружием родной дом!
Желаю, чтобы праздник Рождества Христова принес мир и согласие Украинской земле, победу и тихое небо! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2026-й подарит только счастливые моменты и Господь вас хранит каждый день.
***
Дорогие украинцы! Пусть Рождество Христово принесет в каждый украинский дом мир, радость и надежду. Помолимся за наших защитников, которые отстаивают нашу свободу. Пусть рождественская звезда осветит наш путь к победе.
***
Желаю вам на Рождество,
Чтоб не кончалось волшебство,
Любви и счастья полный дом,
Пусть помогает Бог во всем!
Пусть Рождество в вышиванке,
Разбудит Вас счастливо утром!
И принесет в Ваш дом,
Радость и улыбок много.
Разбудит уснувшие надежды,
Достатком и счастьем Вас согреет,
Согреет солнцем и любовью
И подарит Вам здоровье.
На столе праздничный ужин,
Вся семья за столом.
Открывает ангел дверь
Позолоченным крылом.
Пахнет сеном и кутьей.
Звезда сияет, снег скрипит.
И колядка над землей
С белым ангелом летит.
***
Христос родился! Славим Его! Пусть Рождество в этом году принесет нашей Украине Победу, уничтожит все зло, а судьба больше не будет испытывать нас на прочность!
