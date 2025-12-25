Пусть Рождество принесет нам победу! Патриотические поздравления в прозе, картинках и стихах

Украинцев объединяет одно большое желание — мира и победы над врагом

Сегодня, 25 декабря, Украина отмечает один из самых больших и светлых праздников — Рождество Христово. Этот день наполнен радостью, теплом и верой в светлое будущее. В условиях войны он ощущается особенно остро, ведь главная молитва каждого украинца сегодня — о мире и скорейшей победе.

Рождество — религиозный праздник, связанный с рождением Спасителя Иисуса Христа и наполненный глубоким духовным смыслом. В этот день принято поздравлять родных, друзей и близких, желать им сил, мужества, терпения и мирного неба над головой.

"Телеграф" подготовил подборку патриотических поздравлений в картинках, прозе и стихах, которые можно отправить в любом мессенджере.

Патриотические поздравления с Рождеством

Пусть на Рождество произойдет чудо, в которое мы искренне верим, пусть воцарится мир и согласие, и для Украины наступит долгожданная победа! Чтобы воины с фронта вернулись живыми домой, и больше не было для них причины покидать с оружием родной дом!

С Рождеством Христовым 2025

Желаю, чтобы праздник Рождества Христова принес мир и согласие Украинской земле, победу и тихое небо! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2026-й подарит только счастливые моменты и Господь вас хранит каждый день.

***

Дорогие украинцы! Пусть Рождество Христово принесет в каждый украинский дом мир, радость и надежду. Помолимся за наших защитников, которые отстаивают нашу свободу. Пусть рождественская звезда осветит наш путь к победе.

***

Желаю вам на Рождество,

Чтоб не кончалось волшебство,

Любви и счастья полный дом,

Пусть помогает Бог во всем!

Поздравления с Рождеством 2025

Пусть Рождество в вышиванке,

Разбудит Вас счастливо утром!

И принесет в Ваш дом,

Радость и улыбок много.

Разбудит уснувшие надежды,

Достатком и счастьем Вас согреет,

Согреет солнцем и любовью

И подарит Вам здоровье.

Патриотические поздравления с Рождеством 2025

На столе праздничный ужин,

Вся семья за столом.

Открывает ангел дверь

Позолоченным крылом.

Пахнет сеном и кутьей.

Звезда сияет, снег скрипит.

И колядка над землей

С белым ангелом летит.

***

Христос родился! Славим Его! Пусть Рождество в этом году принесет нашей Украине Победу, уничтожит все зло, а судьба больше не будет испытывать нас на прочность!

Открытки с Рождеством 25 декабря

