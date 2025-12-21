Вогняний Кінь може забрати удачу. Що потрібно приготувати на Новий рік і від чого відмовитись у головну ніч

Головна заборона - на один вид м’яса

Щоб зустріти 2026 рік правильно, важливо враховувати переваги символу року — Вогняного Коня. Це енергійна, благородна, але темпераментна тварина, яка цінує натуральність, свіжість та яскраві фарби.

Кінь — тварина травоїдна, охайна і активна, тому новорічне застілля має бути рясним, "живим" і естетично бездоганним. Щоб притягнути удачу і гармонію в дім, важливо скласти меню з акцентом на улюблені ласощі покровительки року.

1. Велика кількість зелені та овочів

Це основа вашого столу. Кінь любить свіжу соковиту траву, тому на тарілках має бути багато петрушки, кропу, кінзи, базиліка та шпинату. Зробіть акцент на овочевих нарізках та салатах зі свіжої моркви, капусти та болгарського перцю. Помаранчевий та червоний кольори овочів додатково підкреслять "вогняну" стихію року.

2. Овес, злаки і випічка

Овес — головні ласощі для коня. Необов’язково варити кашу: поставте у центр столу невелику декоративну піалу з пророщеним вівсом чи зерном. З "їстівного" для гостей вітається домашня випічка: цільнозерновий хліб, булочки з кунжутом, пироги з овочевими та фруктовими начинками.

Фото: freepik

3. Фруктів удостач

Яблука – обов’язковий атрибут 2026 року. Вони символізують здоров’я та достаток. Використовуйте їх як у свіжому вигляді, так і у складі десертів або у запеченій качці, гусаку. Також не забудьте про кавуни (якщо вдасться знайти), дині та сухофрукти.

4. Чиста вода і напої

Кінь п’є багато води, тому на столі обов’язково має бути графин із чистою джерельною або мінеральною водою. В якості святкових напоїв вибирайте натуральні морси, компоти та ягідні смузі.

Фото: freepik

Табу на новорічному столі

Головна заборона — конина. Також рекомендується обмежити використання важких, жирних соусів та надмірно міцного алкоголю. Віддайте перевагу легким винам та натуральним продуктам.

Порада з сервірування: Використовуйте елементи з дерева, серветки з лляної тканини та свічки червоних або золотих відтінків. Кінь оцінить натуральні матеріали та затишну, теплу атмосферу.