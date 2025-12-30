Кохання під бій курантів: кому зі знаків Зодіаку пощастить зустріти свою долю у новорічну ніч

Для деяких людей новорічна ніч стане особливо чудовою

Ось-ось настане Новий 2026 рік, на який багато хто з нас покладає великі надії. Для деяких знаків Зодіаку новорічна ніч стане часом чудес та кохання

"Телеграф" розповідає, хто зі знаків Зодіаку зустріне своє кохання у новорічну ніч.

Як виявилося, у списку щасливчиків два знаки Зодіаку — це Овни та Терези. Про це пише Cafe Astrology.

Овен

Для Овнів новорічна ніч стане часом несподіваної зміни планів. Приготуйтеся до того, що все може йти не так спокійно, як ви планували. Однак несподіванки та збіги призведуть до того, що ви опинитеся в потрібному місці у потрібний час. Швидше за все, ви проведете цю ніч у галасливій компанії, де якраз і зустрінете свою долю. Знайомство може розпочатися з маленької іскорки чи жарту, але ви швидко зрозумієте, що це ваша рідна душа. Просто розслабтеся та дозвольте всьому статися.

Новорічна вечірка. Фото: згенеровано ІІ Grok

Терези

У Терезів новорічна ніч стане моментом неймовірного тяжіння. Ви перебуватимете в аурі особливої чарівності, перед якою неможливо встояти. Вам пощастить зустріти своє кохання в красивому місці, оповитому атмосферою свята та веселощів. Це буде "хімія" з першого погляду. Вам пощастить зустріти людину, яка в майбутньому стане надійною опорою та розділить ваші цінності.

