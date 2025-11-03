Скільки днів залишилося чекати до Нового року 2026
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Новий рік асоціюється з подарунками та святковою атмосферою
Одним із найбільш очікуваних свят для українців є Новий рік. До цієї події заведено готуватися заздалегідь. Також ведеться відлік до Нового року.
"Телеграф" вирішив нагадати, скільки ще чекати до Нового року.
Скільки днів залишилось до Нового року 2026
В умовах повномасштабної війни Росії проти України свято Нового року припинило бути таким, як раніше. Замість гучних святкувань, салютів і вечірок українці зазвичай збираються у колі найближчих, аби скромно відзначити цей день.
Однак підготовка до свята стала приємною традицією, яка додає настрою навіть у складні для країни часи. До Нового року встановлюють ялинки, прикрашають домівки святковим декором, готують улюблені смаколики та обирають красиве вбрання.
Кожен день до Нового року стає очікуванням дива і дає можливість насолоджуватися підготовкою. Свято традиційно відзначають у ніч з 31 грудня на 1 січня. Станом на сьогодні до Нового року залишилося 58 днів. Ще є час, аби підвести підсумки поточного року, проаналізувати помилки та поставити нові цілі.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має фабрика ялинкових прикрас на Тернопільщині. Там виробляли іграшки на весь Радянський Союз.