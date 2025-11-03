Скільки днів залишилося чекати до Нового року 2026

Новий рік асоціюється з подарунками та святковою атмосферою

Одним із найбільш очікуваних свят для українців є Новий рік. До цієї події заведено готуватися заздалегідь. Також ведеться відлік до Нового року.

"Телеграф" вирішив нагадати, скільки ще чекати до Нового року.

Скільки днів залишилось до Нового року 2026

В умовах повномасштабної війни Росії проти України свято Нового року припинило бути таким, як раніше. Замість гучних святкувань, салютів і вечірок українці зазвичай збираються у колі найближчих, аби скромно відзначити цей день.

Однак підготовка до свята стала приємною традицією, яка додає настрою навіть у складні для країни часи. До Нового року встановлюють ялинки, прикрашають домівки святковим декором, готують улюблені смаколики та обирають красиве вбрання.

Новорічна прикраса, фото Freepik

Кожен день до Нового року стає очікуванням дива і дає можливість насолоджуватися підготовкою. Свято традиційно відзначають у ніч з 31 грудня на 1 січня. Станом на сьогодні до Нового року залишилося 58 днів. Ще є час, аби підвести підсумки поточного року, проаналізувати помилки та поставити нові цілі.

