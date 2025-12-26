Рік розбитих сердець: цим трьом знакам Зодіаку не пощастить у коханні в 2026-му

Для деяких знаків Зодіаку 2026 рік стане часом розчарувань у коханні

До нового року залишилися лічені дні і багато хто з нетерпінням чекає на нього, щоб загадати бажання. Зазвичай на новий рік усі покладають великі надії, що все налагодиться. Однак, для деяких знаків Зодіаку 2026-й може стати роком розчарувань у коханні та розбитих сердець.

"Телеграф" розповідає, кому із знаків Зодіаку не пощастить на особистому фронті 2026 року.

Як виявилося, у списку три знаки Зодіаку — це Близнюки, Скорпіони та Козероги. Про це пише Cafe Astrology.

Близнюки

Для Близнюків 2026-й стане роком невиправданих очікувань. Деякі швидкоплинні зв’язки, на які ви покладали надії, виявляться порожніми та тимчасовими. Є високий ризик розчаруватись взагалі у всіх нових знайомствах. Вам варто зняти "рожеві окуляри" та подивитися на все об’єктивно. Не треба давати серйозні обіцянки, якщо не впевнені у своїх почуттях. Однак, до кінця року період невдач закінчиться і є реальні шанси зустріти справжнє кохання.

Фото: згенеровано ШІ

Скорпіон

На Скорпіонів чекає рік емоційної трансформації. У вашому житті можливі хворобливі розриви відносини та розбиті серця, однак, це необхідно для вашого подальшого зростання, як особистості. Ви схильні до зайвого драматизму та ревнощів, а це підходить не всім партнерам. Тому варто переглянути своє ставлення до людей. Навчіться відпускати контроль та довіряти людині, яка претендує на ваше серце, тоді все поступово налагодиться.

Фото: згенеровано ШІ

Козеріг

Для Козерогів 2026-й стане часом переоцінки цінностей. Ви можете відчути "холодок" у стосунках та наробити дурниць. Вам може здатися, що вас не чує партнер, спливуть старі образи. Однак подумайте, чи варто рятувати те, що й так уже руйнується. Можливо потрібно відпустити та звільнити місце для нового кохання. Цього року вам краще зосередитися на своїй внутрішній опорі, а не на пошуку нового кохання.

