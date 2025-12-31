Гороскоп на 1 січня: Левам потрібно знизити очікування, а Терезам — переглянути пріоритети

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 1 січня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 1 січня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей знак відчує потребу в тиші та внутрішній самоті. День ніби створений для м’якого підбиття підсумків та спокійного погляду у минуле без самокритики. Представникам цього знака важливо не квапити себе.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Для Тельців день пройде рівно та без різких поворотів. Фінансова сфера не піднесе сюрпризів, проте думки можуть крутитися навколо розумнішого розподілу ресурсів у новому році.

Близнюки (21.05-21.06)

У перший день 2026 року у цього знака можуть виникнути спогади про нещодавні розмови та події. Можливо слова, яким раніше не надавали значення, зазвучать по-новому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день для Раків може стати часом глибоких внутрішніх процесів та тихих усвідомлень. Фінансові питання відійдуть на другий план, якщо бюджет продумали заздалегідь. В особистій сфері знадобиться делікатність та увага до почуттів партнера.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра Леви відчують стійкість у фінансових питаннях, хоча думки можуть бути спрямовані на додаткові джерела прибутку. У стосунках із близькими день принесе спокій, але важливо знизити очікування та дозволити подіям розвиватися природно.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представникам цього знака захочеться навести лад не лише навколо, а й усередині себе. Фінансова сфера залишиться стабільною, проте можливі роздуми про минулі помилки. Дозвольте собі розпочати рік без тиску.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ранок у Терезів може початися з легкого почуття розгубленості, ніби звичні орієнтири вимагають уточнення. Важливо переглянути свої пріоритети. День сприятливий для чесного діалогу із собою.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра Скорпіонам день принесе несподівані осяяння, пов’язані з людьми чи подіями минулого. Цей знак здатний багато чого зрозуміти, якщо не буде уникатиме внутрішньої правди.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Перший день 2026 року цей знак пройде під знаком філософських роздумів. Важливо довіряти своєму внутрішньому компасу, іноді досить просто дозволити думкам текти вільно.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра думки Козерогів можуть бути спрямовані у бік довгострокових планів. В особистих стосунках все буде спокійно та без напруження. Корисно розпочати рік без ривків, поступово набираючи темп.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день здатний принести Водоліям свіжий погляд на звичні речі та несподівані ідеї. Можливі раптові інсайти, пов’язані з майбутніми планами. Варто зафіксувати думки, але не поспішати з негайною реалізацією.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра у Риб можливі сплески творчої енергії та несподівані емоції. У стосунках з близькими атмосфера сприяє душевним розмовам і турботі. Важливо дослухатися до своєї інтуїції.