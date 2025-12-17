Рус

Доведеться "затягнути пояси": цим трьом знакам Зодіаку не пощастить із грошима у 2026 році

Галина Струс
Для деяких знаків Зодіаку у 2026 році потрібно підготуватися до фінансових труднощів Новина оновлена 17 грудня 2025, 18:41
Для деяких людей по гороскопу доведеться жити економніше

Скоро українці відзначатимуть Новий 2026 рік. Для деяких він буде особливо успішним та щасливим, а в інших можуть виникнути проблеми. Як виявилося, у списку тих, кому не пощастить із грошима, три знаки Зодіаку — це Овни, Раки та Риби.

"Телеграф" розповідає, що чекає на ці знаки Зодіаку в новому 2026 році і до чого потрібно бути готовими.

У новому 2026 Овни, Раки і Риби можуть зіткнутися з фінансовими труднощами і їм доведеться "затягнути пояси". Про це пише Cafe Astrology.

Овен

Для Овнів новий рік стане часом неоднозначних рішень та фінансової невизначеності. З одного боку, з’явиться можливість для додаткових заробітків, а з іншого — виникнуть незаплановані витрати. Також є ризик імпульсних покупок, які вплинуть на загальне фінансове становище. Якщо не навчитеся планувати бюджет, до середини року можете зіткнутися із нестачею коштів на базові потреби.

Рак

У Раків початок року може бути затьмарено поспішними рішеннями, які призведуть до втрати грошей. Вам здаватиметься, що ваші зусилля не дають результату. Можливі непередбачені витрати, пов’язані з будинком чи сім’єю. Однак у другій половині року ситуація вирівняється, і з’явиться шанс покращити своє матеріальне становище.

Риби

Риби в новому році можуть зіткнутися з невмінням вчасно сказати "ні" та зайвим витратам на відпочинок та задоволення. У середині року на вас чекає "фінансове протверезіння", яке змусить задуматися про свої доходи і витрати, це, безсумнівно, піде на користь. До кінця року ви зможете стабілізувати фінансову ситуацію і навіть почати накопичувати "подушку безпеки".

