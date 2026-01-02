Доленосний січень: цих двох знаків Зодіаку чекає кар’єрний зліт на початку 2026 року

Комусь дуже пощастить зробити кар’єрний прорив у січні

Настав Новий 2026 рік — час нових надій, амбіцій і прагнень. На початку року на деяких знаків Зодіаку чекає справжній кар’єрний прорив, який принесе не лише збільшення доходу, а й моральне задоволення.

"Телеграф" розповідає про два знаки Зодіаку, яким пощастить із кар’єрою на початку 2026 року.

Як виявилося, у списку щасливчиків два знаки Зодіаку — це Овни та Козероги. Про це повідомляє Cafe Astrology.

Овен

Для Овнів січень та лютий 2026 року стануть періодом "виходу з тіні". Минулого року ви багато працювали, докладали зусиль та накопичували ресурси. А в новому році це гарненько так "вистрілить". Настав час голосно заявити про себе та свої амбіції. На вас чекає серйозний кар’єрний зліт, можливі нові ділові пропозиції та підвищення на посаді. Визнання ваших заслуг у свою чергу призведе до стрімкого зростання доходу та загального матеріального становища.

Козеріг

На початку 2026 року Козероги почнуть "пожинати плоди" своїх минулих зусиль. Ваша працьовитість та наполегливість будуть помічені та високо оцінені, а це у свою чергу приведе до кар’єрних зльотів. Можлива також зміна місця роботи із суттєвим проривом у кар’єрі та зростанням доходу. Будьте уважні до дрібниць, не уникайте нових знайомств і проявляйте свою вроджену харизму. Ваша впевненість у собі в якийсь момент стане вашим головним козирем.

