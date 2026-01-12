Не робіть цього в Тетянин день, щоб провести рік без проблем та у щасті
Це вдалий день, щоб пригальмувати і подивитися на свої рішення збоку
Цього понеділка, 12 січня, православні віряни та греко-католики відзначають День пам’яті святої мучениці Тетяни, у народі відомий як Тетянин день. За старим стилем подія відзначалася 25 січня.
Свята мучениця Тетяна (Татіана) жила в Римі у III столітті, в період активних гонінь на християн. Вона походила з заможної родини, але свідомо обрала шлях служіння — допомагала нужденним і відкрито сповідувала християнську віру. За це її схопили та змушували зректися переконань.
Тетяну піддавали тортурам, однак вона не відмовилася від віри. Її мужність і стійкість стали підставою для вшанування як мучениці. Згодом її ім’я закріпилося в церковному календарі, а день пам’яті перетворився на особливу дату — не лише для Тетян, а й для всіх, хто цінує принциповість і внутрішню свободу.
Традиції та прикмети 12 січня
Віряни звертаються до святої Тетяни з проханнями про силу духу, ясність розуму та захист у складних рішеннях. Особливо часто моляться жінки — вважається, що свята допомагає тим, хто стоїть перед вибором або переживає період тиску ззовні.
- якщо 12 січня ясна й тиха погода — рік буде рівним, без різких потрясінь;
- сніг або заметіль у цей день вважали знаком затяжної зими, але доброго врожаю;
- якщо день починається похмуро, а до обіду прояснюється — складна справа зрушить з місця;
- вважалося, що настрій Тетяниного дня "копіюється" на найближчі тижні, тому сварок намагалися уникати.
Що не можна робити 12 січня
- принижувати або висміювати інших, особливо жінок — вважалося, що це повертається моральною втратою для самого кривдника;
- починати маніпулятивні розмови чи тиснути на близьких — день пов’язаний зі щирістю, і будь-яка нечесність "ламає" удачу;
- скаржитися на життя — це закріплює негативний сценарій на рік;
- дівчатам не можна лінуватися і носити брудний чи старий одяг — це може обіцяти невдачі в коханні.
