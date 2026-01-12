Не робіть цього в Тетянин день, щоб провести рік без проблем та у щасті

Це вдалий день, щоб пригальмувати і подивитися на свої рішення збоку

Цього понеділка, 12 січня, православні віряни та греко-католики відзначають День пам’яті святої мучениці Тетяни, у народі відомий як Тетянин день. За старим стилем подія відзначалася 25 січня.

Свята мучениця Тетяна (Татіана) жила в Римі у III столітті, в період активних гонінь на християн. Вона походила з заможної родини, але свідомо обрала шлях служіння — допомагала нужденним і відкрито сповідувала християнську віру. За це її схопили та змушували зректися переконань.

Тетяну піддавали тортурам, однак вона не відмовилася від віри. Її мужність і стійкість стали підставою для вшанування як мучениці. Згодом її ім’я закріпилося в церковному календарі, а день пам’яті перетворився на особливу дату — не лише для Тетян, а й для всіх, хто цінує принциповість і внутрішню свободу.

Традиції та прикмети 12 січня

Віряни звертаються до святої Тетяни з проханнями про силу духу, ясність розуму та захист у складних рішеннях. Особливо часто моляться жінки — вважається, що свята допомагає тим, хто стоїть перед вибором або переживає період тиску ззовні.

якщо 12 січня ясна й тиха погода — рік буде рівним , без різких потрясінь;

, без різких потрясінь; сніг або заметіль у цей день вважали знаком затяжної зими , але доброго врожаю;

, але доброго врожаю; якщо день починається похмуро, а до обіду прояснюється — складна справа зрушить з місця ;

; вважалося, що настрій Тетяниного дня "копіюється" на найближчі тижні, тому сварок намагалися уникати.

Що не можна робити 12 січня

принижувати або висміювати інших, особливо жінок — вважалося, що це повертається моральною втратою для самого кривдника;

починати маніпулятивні розмови чи тиснути на близьких — день пов’язаний зі щирістю, і будь-яка нечесність "ламає" удачу;

скаржитися на життя — це закріплює негативний сценарій на рік;

дівчатам не можна лінуватися і носити брудний чи старий одяг — це може обіцяти невдачі в коханні.

