Коли Великдень, Різдво і Успіння Пресвятої Богородиці 2026: головні свята за новим і старим стилем

Дати деяких свят не змінилися після переходу ПЦУ на новоюліанський календар

У церковному календарі 2026-й рік буде насиченим для християн в Україні. Упродовж року віряни відзначатимуть великі свята, проте за новим та старим стилями деякі припадатимуть на різні дати. Серед них — Різдво і Великдень, Благовіщення й Трійця, Покров і Успіння.

Щоб ви не заплуталися, "Телеграф" зібрав для вас 12 головних церковних свят 2026 року окремо за новим і за старим стилем.

12 найважливіших свят 2026 року за новим стилем

Богоявлення (Хрещення Господнє) — 6 січня. В цей день віряни згадують Хрещення Ісуса у річці Йордан і освячують воду;

В цей день віряни згадують Хрещення Ісуса у річці Йордан і освячують воду; Стрітення Господнє — 2 лютого . В цей день вшановується зустріч Немовляти Ісуса з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі;

. В цей день вшановується зустріч Немовляти Ісуса з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі; Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня. День, коли архангел Гавриїл сповістив Марії про майбутнє народження Спасителя;

День, коли архангел Гавриїл сповістив Марії про майбутнє народження Спасителя; Вербна неділя — 5 квітня. Це свято відзначає в'їзд Ісуса до Єрусалиму, коли народ вітав його Пальмовими гілками;

Великдень — 12 квітня. Одне із найважливіших християнських свят, яке прославляє Воскресіння Христове і перемогу життя над смертю;

Одне із найважливіших християнських свят, яке прославляє Воскресіння Христове і перемогу життя над смертю; Вознесіння Господнє — 21 травня. День вознесіння Ісуса до неба після Воскресіння;

День вознесіння Ісуса до неба після Воскресіння; Свята Трійця — 31 травня . В цей день святкують зішестя Святого Духа на апостолів, що знаменує утвердження Церкви;

. В цей день святкують зішестя Святого Духа на апостолів, що знаменує утвердження Церкви; Преображення Господнє — 6 серпня. Вшанування події, коли Ісус явив свою славу на горі Фавор перед учнями;

Вшанування події, коли Ісус явив свою славу на горі Фавор перед учнями; Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня. День пам’яті відходу Діви Марії у вічність з надією на воскресіння;

День пам’яті відходу Діви Марії у вічність з надією на воскресіння; Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня. Святкування народження Матері Божої;

Святкування народження Матері Божої; Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня. В цей день вшановується покров Богородиці над вірянами;

В цей день вшановується покров Богородиці над вірянами; Різдво Христове — 25 грудня. Одне із найважливіших християнських свят — народження Христа у Віфлеємі.

Свічки. Фото: freepik

12 найважливіших свят 2026 року за старим стилем

Різдво Христове — 7 січня;

Хрещення Господнє — 19 січня;

Стрітення Господнє — 15 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 7 квітня;

Великдень — 12 квітня;

Вознесіння Господнє — 21 травня;

Свята Трійця — 31 травня;

Преображення Господнє — 19 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці — 28 серпня;

Різдво Пресвятої Богородиці — 21 вересня;

Воздвиження Хреста Господнього — 27 вересня;

Покров Пресвятої Богородиці — 14 жовтня.

