Коли Великдень, Різдво і Успіння Пресвятої Богородиці 2026: головні свята за новим і старим стилем
Дати деяких свят не змінилися після переходу ПЦУ на новоюліанський календар
У церковному календарі 2026-й рік буде насиченим для християн в Україні. Упродовж року віряни відзначатимуть великі свята, проте за новим та старим стилями деякі припадатимуть на різні дати. Серед них — Різдво і Великдень, Благовіщення й Трійця, Покров і Успіння.
Щоб ви не заплуталися, "Телеграф" зібрав для вас 12 головних церковних свят 2026 року окремо за новим і за старим стилем.
12 найважливіших свят 2026 року за новим стилем
- Богоявлення (Хрещення Господнє) — 6 січня. В цей день віряни згадують Хрещення Ісуса у річці Йордан і освячують воду;
- Стрітення Господнє — 2 лютого. В цей день вшановується зустріч Немовляти Ісуса з праведним Симеоном у Єрусалимському храмі;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня. День, коли архангел Гавриїл сповістив Марії про майбутнє народження Спасителя;
- Вербна неділя — 5 квітня. Це свято відзначає в'їзд Ісуса до Єрусалиму, коли народ вітав його Пальмовими гілками;
- Великдень — 12 квітня. Одне із найважливіших християнських свят, яке прославляє Воскресіння Христове і перемогу життя над смертю;
- Вознесіння Господнє — 21 травня. День вознесіння Ісуса до неба після Воскресіння;
- Свята Трійця — 31 травня. В цей день святкують зішестя Святого Духа на апостолів, що знаменує утвердження Церкви;
- Преображення Господнє — 6 серпня. Вшанування події, коли Ісус явив свою славу на горі Фавор перед учнями;
- Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня. День пам’яті відходу Діви Марії у вічність з надією на воскресіння;
- Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня. Святкування народження Матері Божої;
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня. В цей день вшановується покров Богородиці над вірянами;
- Різдво Христове — 25 грудня. Одне із найважливіших християнських свят — народження Христа у Віфлеємі.
12 найважливіших свят 2026 року за старим стилем
- Різдво Христове — 7 січня;
- Хрещення Господнє — 19 січня;
- Стрітення Господнє — 15 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 7 квітня;
- Великдень — 12 квітня;
- Вознесіння Господнє — 21 травня;
- Свята Трійця — 31 травня;
- Преображення Господнє — 19 серпня;
- Успіння Пресвятої Богородиці — 28 серпня;
- Різдво Пресвятої Богородиці — 21 вересня;
- Воздвиження Хреста Господнього — 27 вересня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 14 жовтня.
