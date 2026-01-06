Кухонні чавунні герої: чому старі форми для хліба не втрачають актуальності

Їх виготовляли з чавуну, через що вони були досить важкі

Старі форми для випікання хліба з часів СРСР досі мають популярність. Те саме можна сказати і про чавунні радянські вафельниці.

Що саме робить їх такими особливими й чому господині обирають саме них, пояснив "Телеграф". Можна виокремити не лише надійність та довговічність, хоча це також грає велику роль.

Старі форми для випікання хліба, які ще використовували за часів СРСР, часто робили з чавуну або алюмінію. Вони дуже міцні, служать десятиліттями. Завдяки цьому хліб у таких формах виходить щільніший, більш ароматний і з насиченим смаком, який важко повторити сучасними формами. Крім того, старі форми допомагають отримати хліб з красивою скоринкою, яка тримає форму і не кришиться при нарізанні.

Форми для випікання. Фото: ОLХ

На відміну від сучасних швидких рецептів та легких форм, де тісто печуть з різними покращувачами, швидкими дріжджами та спеціальними добавками, хліб у класичних формах печеться повільніше. Через це його структура більш щільна і однорідна, а дірок у середині менше. Багато людей, які повертаються до таких форм, відзначають, що смак і текстура хліба нагадують ті, що були десятки років тому, коли хліб готували виключно з натуральних інгредієнтів. Такий хліб здається "домашнім", насиченим і набагато більш ситним, ніж сучасні варіанти.

