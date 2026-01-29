Морози повертаються: 7 продуктів, які врятують птахів – вони точно знайдуться у вас вдома

Підгодовування птахів – це завжди приємний спосіб підтримати місцеві популяції диких тварин. Крім того, взимку у птахів трохи інші потреби у поживних речовинах, і ви можете допомогти.

Коли погода стає холодною, птахи змінюють свій раціон залежно від потреб. Вони більше не харчуються високобілковими комахами, якими вони годують себе та своїх пташенят навесні, у "сезон достатку". Натомість вони намагаються зберегти жирові запаси, щоб пережити більш тривалі періоди холодної погоди та нестачі ресурсів.

Чим найкраще годувати птахів узимку

Насіння соняшника нечищене

Якщо ви хочете залучити якнайбільше птахів, виберіть це насіння. Це, мабуть, найуніверсальніший вид корму для птахів, тому що він багатий на жири і білки. Багато видів птахів охоче їдять насіння соняшнику з чорною оболонкою: синиці, кардинали, дятли та горобці, і це лише деякі з них.

Птахи подякують вам за насіння. Фото: pixabay.com

Жир (яловичий чи свинячий)

У холодному кліматі жир – відмінний вибір, адже птахи витрачають запаси енергії для підтримки тепла, а жир легко їх поповнює. Навіть комахоїдні види, такі як піначки, корольки та кропив’яни, їдять жир узимку.

В Україні, за старою традицією, можуть підвішувати на деревах для птахів шматочки сала.

Синички дуже люблять сало. Але воно має бути несолоним, це важливо! Фото: pixabay.com

Подрібнений та несолоний арахіс

Дятли, синиці, дятли-беладони і поповзни обожнюють очищений і подрібнений арахіс. Переконайтеся, що він несолоний, і пам’ятайте, що білки теж люблять арахіс!

Просо

Наземні птахи, такі як вівсянки, горобці та голуби, із задоволенням поїдають просо. Це насіння також часто зустрічається в багатьох якісних сумішах для годування птахів.

Годівниця не обов’язково має бути складною — птахи будуть раді і найпростішій, з пляшки

Волоські горіхи

Волоські горіхи розбивають на половинки, нутрощі яких із задоволенням поїдають пернаті гості.

Ягоди горобини та сухофрукти

Це завжди корисне підживлення.

Птахи дуже люблять горіхи, насіння та сухофрукти. Фото: pixabay.com

Насіння гарбуза

Як втім, і інше насіння, включаючи сафлор, ріпак і кавунове насіння, пшеницю та ячмінь.

Чим у жодному разі годувати птахів не можна

Будь-який свіжий хліб, будь-які солоні, копчені продукти, а також пшоно. Насіння пшона заборонене, оскільки у нього немає оболонки.

