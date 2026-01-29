Морозы возвращаются: 7 продуктов, которые спасут птиц - они точно найдутся у вас дома

Подкармливание птиц — это всегда приятный способ поддержать местные популяции диких животных. Кроме того, зимой у птиц немного другие потребности в питательных веществах, и вы можете помочь.

Когда погода становится холодной, птицы меняют свой рацион в зависимости от потребностей. Они больше не питаются высокобелковыми насекомыми, которыми они кормят себя и своих птенцов весной, в "сезон изобилия". Вместо этого они пытаются сохранить жировые запасы, чтобы пережить более длительные периоды холодной погоды и нехватки ресурсов.

Чем лучше всего кормить птиц зимой

Семечки подсолнуха нечищеные

Если вы хотите привлечь как можно больше птиц, выберите эти семена. Это, пожалуй, самый универсальный вид корма для птиц, потому что он богат жирами и белками. Многие виды птиц охотно едят семена подсолнечника с черной оболочкой: синицы, кардиналы, дятлы и воробьи, и это лишь некоторые из них.

Птицы поблагодарят вас за семечки. Фото: pixabay.com

Жир (говяжий или свиной)

В холодном климате жир — отличный выбор, ведь птицы расходуют запасы энергии для поддержания тепла, и жир легко их пополняют. Даже насекомоядные виды, такие как пеночки, корольки и крапивники, едят жир зимой.

В Украине по старой традиции могут подвешивать на деревьях для птиц кусочки сала.

Синички очень любят сало. Но оно должно быть несоленым, это важно! Фото: pixabay.com

Измельченный и несоленый арахис

Дятлы, синицы, дятлы-красавки и поползни обожают очищенный и измельченный арахис. Убедитесь, что он несоленый, и помните, что белки тоже любят арахис!

Просо

Наземные птицы, такие как овсянки, воробьи и голуби, с удовольствием поедают просо. Эти семена также часто встречаются во многих качественных смесях для кормления птиц.

Кормушка не обязательно должна быть сложной - птицы будут рады и самой простой, из бутылки

Грецкие орехи

Грецкие орехи разбивают на половинки, внутренности которых с удовольствием поедают пернатые гости.

Ягоды рябины и сухофрукты

Это всегда полезная подкормка.

Птицы очень любят орехи, семечки и сухофрукты. Фото: pixabay.com

Семена тыквы

Как впрочем, и другие семена, включая сафлор, рапс и арбузные семечки, пшеницу и ячмень.

Чем ни в коем случае кормить птиц нельзя

Любой свежий хлеб, любые соленые, копченые продукты, а также пшено. Семена пшена запрещены, поскольку у них нет оболочки.

