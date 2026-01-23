"Принесли екофлоу, але розряджений". Мережею несеться кумедний мем про вдячних синичок (фото)

Українці підхопили та розвинули жарт, що птахи дякують за зимове підгодовування

Українці взимку, а особливо в сильні морози, підгодовують птахів, хоча дехто вважає, що це шкодить пернатим. Мережею поширився жарт, як синички "дякують" за їжу — золотими прикрасами та навіть генераторами.

Жарт розвинули у соцмережі Threads. Користувачка alina_rozenblat опублікувала скрін публікації жінки, яка показала фото каблучки, яку, за її твердженням, синички, мабуть залишили у годівниці у подяку за їжу.

До публікації дівчина додала створене штучним інтелектом зображення — годівничку, повну коштовностей. Вона додала коментар-жарт, що це нібито реально працює.

Синички "дякують" за корм

Під публікацією з'явилося багато коментарів, люди підхопили хвилю. Хтось лишає смішні коментарі, хтось додає "фото" того, чим їм нібито віддячили птахи. Ось деякі з коментарів:

Я теж користуюсь цим лайфхаком, буквально вчора принесли Екофлоу, але чомусь розряджений

Вчора до нас приходила ворона, покормили) сьогодні принесла "4 жалкіх пачкі дєнєх"

Мені моя нацвірінькала, що за шмат сала з дна океану дістала оригінал

До останнього не вірила, поки не перевірила нашу годівничку! Прямо на виробництво пташечки і білочки нам принесли генератор. Робіть добро, друзі

А як домовитися, щоб птахи одразу на карту переводили? Можна ж так? 🥹 Щоб не зв'язуватися з тими ломбардами

Краще ломбард і готівка. Бо як ви потім банку поясните звідки кошти на картці? А ви такі "пташки принесли"

Ми давно користуємось цим методом. В нас є світло і тепло . Чекаємо всіх в гості

За 5 років тільки г**но залишали, ну нічого, зато вони літом відпрацьовують, жеруть усіляку гусінь

Раніше "Телеграф" публікував меми та жарти на рукостискання голови Офісу президента Кирила Буданова та президента США Дональда Трампа. Фото стало вірусним та породило хвилю гумору.