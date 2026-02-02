Зі Стрітенням Господнім 2026! Яскраві привітання у картинках та прозі для рідних та близьких

Побажайте рідним та близьким здоров’я, миру та благополуччя!

У понеділок, 2 лютого, згідно з новим календарем, відзначається важливе церковне свято — Стрітення Господнє. Цей день присвячений події, коли Марія вперше принесла до храму немовля Ісуса, де його зустрів праведник Симеон.

Свято Стрітення Господнє символізує зустріч Старого та Нового Завітів. Ця подія символізує світло віри, надію та початок нового духовного шляху для кожної людини.

"Телеграф" підготував добірку яскравих картинок, щоб ви могли привітати зі святом своїх рідних, близьких та друзів. Побажайте їм здоров’я, благополуччя та миру!

У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх чудес у житті, достатку та втіхи, здоров'я та терпіння, неймовірної краси та радості. Бажаю з відчиненим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов'ю, миром та щастям!

Вітаю зі Стрітенням Господнім! Бажаю світлих днів, наповнених радістю та теплом! Нехай яскраво світить сонце, на душі буде легко! Величезного щастя, затишку у домі, успіхів на роботі! Більше прекрасного та чудового, дива, чарівництва та міцного здоров'я вам та вашим близьким!

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, відради на серці, благополуччя у житті та великого, світлого щастя. Нехай Господь допомагає у скрутну хвилину, нехай удача ні на крок не відступає від тебе.

Зі Стрітенням Господнім вітаю Вас! Нехай у душі завжди буде тепло та добро. Затишку в домі, успіхів у роботі, здоров’я вам та вашим рідним. Нехай Ангел вас завжди оберігає та допомагає знайти вірний шлях. Зі святом!

