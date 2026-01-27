Великий піст 2026: коли починається, скільки триватиме, головні заборони

Великий піст передбачає обмеження в харчуванні та духовне очищення

У 2026 році велике релігійне свято Великодня випадає на 12 квітня. Йому передує Великий піст, який буде раннім, розпочнеться наприкінці лютого і триватиме загалом 48 днів.

"Телеграф" розповідає все, що потрібно знати про Великий передвеликодній піст, його дати та головні заборони.

Великий піст 2026 — що потрібно знати

Великий піст у 2026 році розпочинається одразу після Масляної — з понеділка, 23 лютого. Він триватиме 48 днів і закінчиться у суботу, 11 квітня.

Великий піст складається з двох частин: Чотиридесятниці (перші 40 днів) та Страсного тижня (останній тиждень перед Великоднем). Цей піст у православній традиції вважається найсуворішим, а його обмеження стосуються як харчування, так і способу життя людини загалом.

Великий піст і головні заборони. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Головні заборони на Великий піст

Найбільше заборон та обмежень стосуються харчування. У період Великого посту за церковним статутом з раціону повністю виключаються продукти тваринного походження. У харчуванні заборонені м’ясні вироби, молочні продукти, яйця та риба (вона дозволяється лише на Благовіщення 7 квітня та Вербну неділю 5 квітня).

Існують і духовні заборони на період Великого посту, адже його зміст і у духовному очищенні. Тому віруючим рекомендується утриматися від гучних розваг, відвідин кінотеатрів, концертів, вечірок. Також не можна сваритися, лихословити, піддаватися гніву, заздрості чи осуду. У період Великого посту в храмах не відбувається таїнство вінчання.

