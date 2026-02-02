Со Сретением Господним 2026! Яркие поздравления в картинках и прозе для родных и близких
В понедельник, 2 февраля, согласно новому календарю, отмечается важный церковный праздник — Сретение Господне. Этот день посвящен событию, когда Мария впервые принесла в храм новорожденного Иисуса, где его встретил праведник Симеон.
Праздник Сретение Господне символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Это событие символизирует свет веры, надежду и начало нового духовного пути для каждого человека.
"Телеграф" подготовил подборку ярких картинок, чтобы вы могли поздравить с праздником своих родных, близких и друзей. Пожелайте им здоровья, благополучия и мира!
В праздник Сретения Господнего от души желаю добра и настоящих чудес в жизни, достатка и отрады, здоровья и терпения, невероятных красот и радости. Желаю с распахнутым сердцем встречать новый день и проживать его с верой, любовью, миром и счастьем!
Поздравляю со Сретением Господним! Желаю светлых дней, наполненных радостью и теплом! Пусть ярко светит солнце, на душе будет легко! Огромного счастья впереди, уюта в доме, успехов на работе! Больше прекрасного и превосходного, чуда, волшебства и крепкого здоровья вам и вашим близким!
Поздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
Поздравляю вас со Сретением Господним! Пусть светлый праздник подарит чувство защищенности, тепла и света. Пусть Господь одарит всех нас добротой, милостью и верой!
Со Сретением Господним поздравляю Вас! Пусть в душе всегда будет тепло и добро. Уюта в доме, успехов в работе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!
