У горщиках з’явився білий "пушок"? Як за 5 хвилин врятувати розсаду та рослини від плісняви

Біла пліснява з’явилася в горщиках з кімнатними квітами та розсадою? Є кілька методів, як боротися з появою поганого пушку і врятувати рослини.

І кімнатні рослини, і розсада овочевих культур можуть серйозно постраждати, якщо поверхні грунту з’явився білий наліт. Ця неприємна субстанція може з’явитися з кількох причин: занадто сиро, занадто темно і холодно, а також через дуже важкий щільний ґрунт. Ще однією причиною може бути перенасиченість органічними добривами, коли молода рослина не в змозі переварити підживлення, проте грибки з радістю намагаються зробити це за неї.

Що робити, якщо побачили білу плісняву в горщиках із рослинами:

Розпушити верхній шар або взагалі його зняти і викинути.

Досипати хорошого ґрунту, який можна змішати з піском та/або з вермикулітом. Можна додати трохи деревної золи.

У воду для поливу додавати трохи марганцівки для створення рожевого розчину або чайну ложку перекису водню на літр води. Можна чергувати такі поливи.

Цвіль може утворюватися на землі як на розсаді, так і на кімнатних рослинах

Якщо ситуація є критичною, краще скористатися серйозними препаратами. Наприклад, для проливання грунту використовувати фітодоктор або фітоспорин (це біо-фунгіциди). Або Магнікур Енерджі, Енергодар, Фундазол (за інструкцією).

І звичайно, уникнути повторення подібних ситуацій вам допоможе хороша освітленість квітів, їх провітрюваність, своєчасний полив без надлишку вологи та передозування добрив.

