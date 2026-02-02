В горшках появился белый "пушок"? Как за 5 минут спасти рассаду и растения от плесени

Белая плесень появилась в горшках с комнатными цветами и рассадой? Есть несколько способов, как бороться с появлением нехорошего пушка и как спасти растения.

И комнатные растения, и рассада овощных культур могут серьезно пострадать, если на поверхности грунта появился белый налет. Эта неприятная субстанция может появиться по нескольким причинам: слишком сыро, слишком темно и холодно, а также из-за слишком тяжелой плотной почвы. Еще одной причиной может быть перенасыщенность органическими удобрениями, когда молодое растение не в силах переварить подкормки, зато грибки с радостью пытаются сделать это за него.

Что делать, если увидели белую плесень в горшках с растениями:

Взрыхлить верхний слой либо вообще его снять и выкинуть.

Досыпать хорошего грунта, который можно смешать с песком и/или с вермикулитом. Можно сюда же добавить немного древесной золы.

В воду для полива добавлять немного марганцовки для создания слабо розового раствора или чайную ложку перекиси водорода на литр воды. Можно чередовать такие поливы.

Плесень может образовываться на земле как на рассаде, так и на комнатных растениях

Если ситуация критическая, лучше воспользоваться серьезными препаратами. Например, для пролива почвы использовать Фитодоктор или Фитоспорин (это био-фунгициды). Или Магникур Энерджи, Энергодар, Фундазол (по инструкции).

И конечно, изежать повторения подобных ситуаций вам поможет хорошая освещенность цветов, их проветриваемость, своевременный полив без переизбытка влаги и передозировки удобренийб.

