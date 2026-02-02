Укр

В горшках появился белый "пушок"? Как за 5 минут спасти рассаду и растения от плесени

Почему на земле появляется плесень, и что с ней делать
Белая плесень появилась в горшках с комнатными цветами и рассадой? Есть несколько способов, как бороться с появлением нехорошего пушка и как спасти растения.

И комнатные растения, и рассада овощных культур могут серьезно пострадать, если на поверхности грунта появился белый налет. Эта неприятная субстанция может появиться по нескольким причинам: слишком сыро, слишком темно и холодно, а также из-за слишком тяжелой плотной почвы. Еще одной причиной может быть перенасыщенность органическими удобрениями, когда молодое растение не в силах переварить подкормки, зато грибки с радостью пытаются сделать это за него.

Что делать, если увидели белую плесень в горшках с растениями:

  • Взрыхлить верхний слой либо вообще его снять и выкинуть.
  • Досыпать хорошего грунта, который можно смешать с песком и/или с вермикулитом. Можно сюда же добавить немного древесной золы.
  • В воду для полива добавлять немного марганцовки для создания слабо розового раствора или чайную ложку перекиси водорода на литр воды. Можно чередовать такие поливы.
Плесень в горшках и рассаде что делать
Плесень может образовываться на земле как на рассаде, так и на комнатных растениях

Если ситуация критическая, лучше воспользоваться серьезными препаратами. Например, для пролива почвы использовать Фитодоктор или Фитоспорин (это био-фунгициды). Или Магникур Энерджи, Энергодар, Фундазол (по инструкции).

И конечно, изежать повторения подобных ситуаций вам поможет хорошая освещенность цветов, их проветриваемость, своевременный полив без переизбытка влаги и передозировки удобренийб.

