Лайфхак: де взяти безкоштовно насіння класного перцю з чудовою схожістю

Починаються перші посіви солодкого та гіркого перцю. Є важливий лайфхак. де взяти насіння, причому безкоштовно, щоб воно гарно зійшло.

Багато городників-початківців стикалися з неприємною ситуацією, коли насіння перцю або не сходить, або сходить дуже довго. Причин тут може бути кілька, включаючи той факт, що куплене насіння можливо було вже прострочене або зберігалося в неналежних умовах.

У результаті можна чекати-чекати, не дочекатися і втратити багато цінного часу.

Що робити? Є варіант, як отримати насіння перцю безкоштовно, причому з чудовою схожістю.

Ідіть у супермаркет, і купіть на обід свіжий болгарський та/або гіркий перець. Далі слід вжити його за призначенням у своїх кулінарних заготовках, а насіння, що знаходиться всередині плодів, залишити. Його можна одразу посадити у землю, без підготовки.

Плюси:

ви відразу знаєте, який перець, якого смаку, кольору та розміру має вирости на вашій грядці.

оскільки ви купуєте овочі, то насіння всередині них – це практично безкоштовний бонус.

у свіжого перцю схожість завжди відмінна, насіння не пересушене, часу для появи сходів потрібно менше, ніж для звичайного сухого насіння.

