Російські військові влаштували концерт в школі Мелітополя - реакція дітей потрапила на відео

Усім відвідувачам видали прапори РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі в одній з місцевих шкіл пройшов концерт. На ньому виступали військові Росії, однак радості на обличчях школярів не було.

Про це свідчить опубліковане у Тік Ток відео. На кадрах видно, як аматорська група з шести військових щосили намагається розважати публіку.

Щоправда, виходить це в групи не дуже. Адже посміхаються та роблять щасливий вигляд виключно дорослі люди у перших рядах. Можна припустити, що це вчителі та адміністрація школи. У залі глядачі махають маленькими прапорами Росії, але це єдина ознака бодай якоїсь жвавості авдиторії.

На відео добре видно, що усі діти та підлітки сидять з настільки нещасливими обличчями ніби їх силою затягнули на цей концерт. Хоча ймовірніше відвідування заходу було обов'язковим для усіх, саме тому школярі не отримали задоволення від такого позакласного заняття.

У коментарях користувачі також помітили, що радості у дітей не було. Дехто навіть публікував фото з обличчями, які виглядають нудьгуючими та сумними. Люди писали:

Спеціально десять разів переглянула, щоб вдивитися в "щасливі обличчя" глядачів. Так ніде і не побачила нестримних веселощів.

Мелітополь — це Україна.

Який мрак.

