Российские военные устроили концерт в школе Мелитополя – реакция детей попала на видео

Всем зрителям выдали флаги РФ

Во временно оккупированном Мелитополе в одной из местных школ прошел концерт. На нем выступали военные России, но радости на лицах школьников не было.

Об этом свидетельствует опубликованное в Тик Ток видео. На кадрах видно, как аматорская группа из шести военных вовсю пытается развлекать публику.

Правда, выходит это у группы не очень. Ведь улыбаются и делают счастливый вид исключительно взрослые люди в первых рядах. Можно предположить, что это учителя и администрация школы. В зале зрители машут маленькими флагами России, но это единственный признак хоть какой-то оживленности аудитории.

На видео хорошо видно, что все дети и подростки сидят со столь несчастливыми лицами, будто их силой затащили на этот концерт. Хотя более вероятно, что посещение мероприятия было обязательным для всех, именно поэтому школьники не получили удовольствия от такого внеклассного занятия.

В комментариях пользователи также заметили, что у детей не было радости. Некоторые даже публиковали фото с лицами, которые выглядят скучающими и грустными. Люди писали:

Специально десять раз посмотрела, чтобы вглядеться в "счастливые лица" зрителей. Так нигде и не увидела безудержного веселья.

Мелитополь – это Украина.

Какой мрак.

